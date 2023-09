Festa dell’Uva 2023: il programma di sabato 9 settembre

Secondo giorno per la Festa dell’Uva di Masera 2023, con un altro programma ricco di appuntamenti.

Si parte alle 14 con una novità: lo Sport Corner dedicato ai più piccoli. I bambini hanno la possibilità di provare diversi sport, in particolare il tennis con la Professional Tennis school ASD di Paolo Ponta e il basket con l’ASD Cestistica Domodossola. Il corner rimane aperto fino alle 19 con ingresso libero.

Alle 17 l’apertura dell’enoteca La Canva per una degustazione delle migliori offerte enogastronomiche dell’Ossola, con vini e prodotti delle aziende del territorio. Alla stessa ora si apre anche la Fiera Ossolana e il Mercatino artigianale. Alle 17.30 riparte anche l’Hamburgeria per un Aperitivo in Musica con un live di Piponstreet.

Dalle 19 si torna a La Canva per l’Aperitivo musicale accompagnato da Littlenoise; alla stessa ora l’Hamburgeria offre prodotti nostrani a chilometro zero e fritti, mentre apre il reparto griglia.

La serata ha inizio alle 20 al tendone interno Campo Sportivo con l’esibizione della e Scuola di Ballo ASD Dance Evolution di Masera. Alle 21, nello stesso tendone, l’esibizione live dei Vicini di casa.

Alle 21.30 il tendone esterno ospita la band Why Not. Infine, dalle 23.30, apre l’area giovani del Bakan Disco Pub con il dj set “Karma All Star” organizzato dall’Associazione Karma.