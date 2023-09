Chiesa gremita e una grande festa all’oratorio per salutare don Alberto FOTO

In una chiesa di Cristo Risorto gremita di persone, le comunità di Villadossola, della Valle Antrona e della Valle Anzasca hanno dedicato una serata ricca di gioia e gratitudine a Don Alberto Andrini.

Dopo otto anni in cui è stato coadiutore, si sposta infatti ora in Val Sesia, dove sarà parroco delle comunità di Scopello, Mollia, Campertogno, Alagna.

Sabato 9 settembre Don Alberto ha quindi celebrato l'ultima messa nella sua parrocchia, alla presenza dei parroci Don Massimo e Don Paolo, delle autorità di tutti i comuni dell’Unità Pastorale e dei rappresentanti di tutte le associazioni di volontariato di Villadossola e delle Valli.

Al termine della messa le comunità hanno salutato Don Alberto con un rinfresco organizzato dai volontari dell’Oratorio e, a seguire, un momento di festa organizzato dai ragazzi, ai quali Andrini si è dedicato con tutto sé stesso negli anni trascorsi nella parrocchia di Villadossola. Nel corso della serata, gli è stato consegnato un regalo da parte dell’intera comunità, per ringraziarlo di tutto ciò che è riuscito a fare per i ragazzi della città e delle valli e per l’Oratorio.

“C’è stata una partecipazione numerosa, commossa e sincera: non solo per la quantità di gente, ma perché è stato il miglior grazie che la nostra comunità potesse rivolgere a Don Alberto, che si è speso tantissimo per le comunità di Villa, della Valle Antrona e della Valle Anzasca sempre in modo gratuito e discreto”, raccontano i volontari dell’Oratorio. “Il risultato è stato un momento di festa in cui tutti hanno sentito il bisogno di partecipare, proprio perché ciascuno aveva questo grazie speciale da manifestare al Don”.

Durante il suo discorso, Don Alberto ha raccontato quella che è stata la sua missione e la sua passione in questi anni di attività a Villadossola: i ragazzi. E proprio a loro ha dedicato le sue parole, con una citazione di Don Milani: “Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto”.

La festa si è conclusa nei nuovi campi dell’Oratorio, che proprio Don Alberto – insieme ai ragazzi – ha fortemente voluto e ha contribuito a realizzare grazie al progetto Tutti in Campo.

Il prossimo sabato, 16 settembre, le comunità di Villadossola, Valle Antrona e Valle Anzasca accoglieranno Don Lorenzo Armano, che raccoglierà il testimone da Don Alberto. I parrocchiani accompagneranno invece quest’ultimo in Val Sesia domenica 17 settembre, per un ultimo saluto prima del suo insediamento ufficiale.