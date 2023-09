Periodo di funghi, aperto il servizio Micologico dell'Asl

Il servizio è per tutti i raccoglitori di funghi, per la verifica di commestibilità e varie consulenze gratuite in materia micologica e ai venditori di funghi in possesso di abilitazione alla vendita. Tutti i ristoratori che trattano funghi epigei spontanei devono utilizzare funghi certificati.

Si ricorda che il servizio è gratuito quindi si invita la popolazione ad utilizzarlo nel modo più ampio possibile.



Sarà aperto al pubblico, con accesso diretto nel rispetto delle normative di prevenzione Covid-19, con le seguenti modalità:

A Domodossola in Via Scapaccino, 47 – Uffici SIAN – terzo piano - il lunedì e venerdì dalle ore 8,45 alle ore 9,30.

A Omegna, sede del Dipartimento di Prevenzione, via IV novembre, 294 – Uffici SIAN - il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 15,00

Nei giorni 22 settembre a Domodossola – 27 settembre e 18 ottobre a Omegna gli sportelli rimarranno chiusi.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 i numeri di telefono:

- 0324-491677-491683 per la sede di Domodossola

- 0323-868040-868044 per la sede di Omegna

- 0323-541441-541467 per la sede di Verbania