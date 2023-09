Da Vogogna alla Valle Vigezzo nell’edizione autunnale di ruote nella storia

Da un borgo medievale dal fascino immutabile ad una valle baciata dal sole e dalla bellezza: da Vogogna alla Valle Vigezzo.

E’ questo il percorso che compirà l’edizione targata 2023 di “Ruote nella storia”, 5° Tour storico del Verbano Cusio Ossola organizzato dall’Automobile club del VCO con il patrocinio dei Comuni di Vogogna, Malesco e Santa Maria Maggiore.

È a Vogogna, uno dei borghi più belli d’Italia, che la manifestazione riservata alle auto d’epoca prenderà il via domenica 24 settembre (ore 10). Qui le auto si raduneranno per partire in sfilata verso la Valle dei pittori dove si terranno le prove di abilità (non a tempo). A Santa Maria Maggiore gli equipaggi saranno accolti da un aperitivo con i tradizionali “Stinchett” vigezzini, quindi ci si sposterà a Malesco per il pranzo al ristorante “La Peschiera”. Nel pomeriggio le premiazioni per tutti i partecipanti.

“Giunta alla sua quinta edizione, Ruote nella Storia sta diventando un appuntamento consolidato nel calendario degli eventi motoristici della provincia, e ne siamo orgogliosi - commenta il presidente di AC VCO, Beppe Zagami -. L’idea era di creare qualcosa che potesse valorizzare il territorio, che offrisse ai borghi del VCO momenti di meritata visibilità. E credo ci siamo riusciti. Dall’Ossola al lago in questi anni abbiamo percorso centinaia di chilometri nella bellezza di luoghi apprezzatissimi. Gli equipaggi arrivano da altre regioni d’Italia e anche dall’estero. Sono persone accomunate dal piacere di ritrovarsi con le loro belle vetture d’epoca, faremo di tutto perchè possano portare a casa un bellissimo ricordo della giornata e, soprattutto, del Verbano Cusio Ossola”.

La giornata si avvale della collaborazione dell’associazione “Corriamo per un sorriso”.