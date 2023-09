Preioni: “Aumentare lo stipendio ai medici e ai sanitari di montagna"

“Aumentiamo lo stipendio a medici e sanitari di montagna”. Il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, è impegnato perché l’amministrazione regionale raggiunga l’importante risultato.

L’iter in commissione Sanità ha preso il via, con la presentazione della proposta di legge a prima firma dell’ossolano, che spiega: “Come avevo preannunciato sono al lavoro per ottenere un’indennità aggiuntiva per medici e infermieri assunti a tempo indeterminato dalle Asl. Un aumento relativo agli anni 2023-2025 – sottolinea Preioni – che avrebbe un impatto particolarmente significativo soprattutto sul Vco, provincia a carattere prevalentemente montano e confinante con la Svizzera, dove molto nostri operatori migrano per via di stipendi notevolmente superiori, svuotando di conseguenza gli ospedali del territorio di personale qualificato e costringendo a far ricorso ai gettonisti”.

Preioni ha previsto un importo di 800 euro al mese per i medici e di 350 per gli infermieri. Cifre che, naturalmente, andranno successivamente discusse in fase di negoziazione aziendale. La copertura finanziaria utile per ottenere il risultato, così emerge, è di poco superiore ai 6 milioni. Preioni specifica che un’operazione simile è già stata fatta in Val d’Aosta.