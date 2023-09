Da venerdì a domenica visite guidate straordinarie al Sacro Monte Calvario

L'Ente di Gestione del Sacro Monte Calvario per il week end di Domosofia organizza due visite guidate straordinarie in occasione delle quali saranno anche aperte le cappelle V e XV.

Le visite, in programma alle ore 10.00 e alle ore 14.30, si aggiungono a quelle già programmate al sabato e domenica (con partenza alle 11 e alle 15.30 dalla casa Stockalper, nei pressi del parcheggio al Sacro Monte). "Per venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre abbiamo programmato due ulteriori visite al giorno con l'accompagnamento di una guida abilitata - spiegano dall'Ente di Gestione del Sacro Monte - la partenza è fissata alle ore 10.00 e alle ore 14.30 davanti al Santuario Madonna della Neve. Percorreremo la via Crucis e potremo ammirare in particolare le cappelle V e XV, che verranno aperte in via straordinaria proprio per l'occasione".

La visita guidata durerà circa due ore, e sarà a offerta libera. I fondi raccolti saranno utilizzati per il restauro delle cappelle. La cappella V dedicata al “Cireneo porta la Croce al Calvario”, è stata restaurata negli anni 2018-19 grazie al sostegno economico della CARIPLO, su bando della Fondazione Comunitaria del VCO. La cappella XV è invece dedicata alla "Resurrezione" ed è detta anche "Cappella del Paradiso". Per le visite guidate non è necessaria la prenotazione ma è bisogna presentarsi almeno dieci minuti prima della partenza.