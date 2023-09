L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 15 al 22 settembre

ARIETE: Incasinati e nervosetti risponderete maluccio a provocazioni ed insinuazioni: quindi in caso di paturnie meglio lasciarvi stare e aspettare che le lune si raddrizzino, così come la tensione porterà talune coppiette a battibeccare anche se, quasi nel contempo, una sorpresina commuoverà… Fate inoltre luce su di una faccenda dai contorni oscuri indipendentemente dal fatto che tocchi voi, partner o familiari e state accanto ad un amico abbisognante di solidarietà.

TORO: Pieni di buone intenzioni vi farete in quattro per chi, dietro quel sorrisino da finto saccente, non comprende un accidente… Eppure converrà mordersi la lingua, azionare l’arguzia e le doti diplomatiche affinché una discussione di comune amministrazione non sollevi un polverone! Oltretutto un evento significativo modificherà la quotidianità e una chiamata stupirà. Gli habitué del gioco accederanno ad una vincita mentre in amore aspettatevi l’inverosimile!

GEMELLI: Con l’approssimarsi dell’autunno vi sentirete un po’ stanchi specie se non avete staccato la spina o lo stress sovrabbonda… Ma la corrente settimana non concede requie considerate le innumerevoli cosette da sistemare e i mugugni altrui da sopportare: ragion per cui rimboccatevi le maniche, assumete delle vitamine e nel week end, se fattibile, riposatevi. Una larvata tendenza alla disattenzione porterà, alcuni nativi, a spaccare involontariamente degli oggetti.

CANCRO: Il ritorno alla routine vi calzerà strettino anche causa degli accadimenti atti a portare l’ansia alle stelle e l’agitazione a portata di giornata. Qualche corruccio proverrà da erogazioni, congiunti, attività o da problemi che non riuscite a risolvere come vorreste. Nel contempo però giungerà una novella atta a risollevare il morale e l’opportunità di trascorrere ore beate insieme a gente genuina o a chi amate. In posti affollati state attenti al portafoglio o beni personali!

LEONE: In piena ebollizione mentale non saprete che pesci pigliare riguardo una decisione spettante voi o familiari ma, fortunatamente, il sestile di Marte vi aiuterà a schiarire le idee anche se i prossimi giorni appaiono essere talmente frementi dal lasciare esiguo spazio alle esigenze individuali, comprese delle arrabbiature, dei contatti con mezzi matti, degli sbuffi costanti e delle faccende da inquadrare. Sia una donna che un uomo si comporteranno strambamente.

VERGINE: Ma che bella questa Luna che il 15 settembre si forma nella vostra costellazione! Con tal degno sostegno non avrete di che lamentarvi a parte il fatto di essere talmente indaffarati dall’arrivare a sera mezzi intronati. I maschietti approfondiscano l’amicizia di una donna con buone intenzioni mentre le nate in settembre vivranno attimi emozionanti. In aggiuntiva, a qualsiasi sesso apparteniate, sorvegliate le finanze e un benessere più o meno latitante.

BILANCIA: Si sta aprendo un ciclo di rigenerazione nel senso di chiudere con un periodo tosto a favore di innovazioni, incontri ammantati di casualità, una ripresa psicofisica, un incremento finanziario, una proposta allettante o un responso tranquillizzante. Un componente del parentado additerà preoccupazioni mentre in ambito affettivo tenderete a fare parecchia confusione così come qualcosina varierà in ambito professionale. Nel week end combinerete un bel ritrovo.

SCORPIONE: Se avete aperto o abbassato sipari esistenziali sappiate che all’orizzonte vi sta attendendo un momento fecondo colmo di sorprese, fardelli alleggeriti e squisite affermazioni. L’essenziale è guardare avanti, annaffiare la pianticella dell’amore, dell’amicizia, svagarvi e buttare nell’immondezza la tristezza… Possibile recupero di cose credute perdute ma concomitante pericolo di subire un furtarello… Contiguità con dottori e novità in amore, in casa o nell’attività.

SAGITTARIO: Ormai gli effetti di Saturno quadrato al Sole li avete sperimentati per mezzo di inquietudini e disagi…Ora sta a voi mutare il corso di ciò che non funge adoperando la logicità e se vi siete comportati evasivamente nei riguardi altrui rimediate prima di perdere ciò a cui maggiormente tenevate… I dicembrini confidino della risoluzione di un patema e degustino le correnti giornate in attesa di un prossimo ottobre alquanto incisivo per affetti, salute e valute.

CAPRICORNO: Apparite strani e ad accorgersene saranno in tanti ma non vi andrà di dare spiegazioni perché trattasi di motivazioni personali … Occhio nel contempo a non incrinare un rapporto interpersonale per orgoglio o malumori… Rivedrete una persona cara, avrete successo in ciò che sta a cuore e conoscerete persone nuove. Serate mangerecce e amori nascenti per single e adolescenti. Per attenuare la fiacca mangiate sano e fate incetta di vitamine, magnesio, potassio e ricostituenti.

ACQUARIO: Grazie ad un discreto supporto stellare rinverrete quello spizzico di ilarità sottratto da eventi o soggetti destabilizzanti… Guardatevi intorno e scoprirete quante cose belle possono ancora esserci: basta vederle ed incorporarle nel cuore e nella mente. Approfondirete una conoscenza e vi caverete un pallino anche se non sono da escludere degli alterchi con un Cancro, Leone o Scorpione. Notti insonni od agitate renderanno le successive mattinate piuttosto sconquassate.

PESCI: Finalmente un po’ di luce: alla faccia di Saturno rinverrete un pilucco di contentezza, mitigherete un affanno, trascorrerete ore carine con chi sa infondervi certezze pur rimanendo malaccio di fronte ad un oltraggio, un pagamento inusitato, un tipo confuso, egocentrico o svitato. Ma adesso pensate a voi stessi, a chi vi vuole bene e alla vostra serenità. Tra giovedì e lunedì una novella lascerà senza favella… Ossicini scricchiolanti o fastidi alle giunture.

Le stelle ci insegnano come sia possibile brillare anche nell’oscurità!

Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175 (mail corinne.v65@gmail.com)