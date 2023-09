Salari, sicurezza e precariato al centro di un incontro della Cgil Novara e Vco

Oltre 400 tra lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, si sono riuniti venerdì 15 al Phenomenon di Fontaneto per confrontarsi in vista della manifestazione nazionale del 7 ottobre.

Salario, precariato, fisco, previdenza, giovani, gap di genere, migrazioni, pace, stato sociale e mercato del lavoro sono solo alcuni dei punti toccati dai numerosi interventi che hanno animato una mattinata introdotta dal Segretario Generale CGIL Novara e VCO Attilio Fasulo e conclusa dal Segretario Generale CGIL Piemonte Giorgio Airaudo.

Le proposte che porteranno in piazza a Roma la CGIL e oltre 100 associazioni tra 3 settimane sono diametralmente opposte alle ricette individuate dal Governo Meloni; per questo motivo, dopo aver elaborato contenuti e proposte ad oggi non ascoltate, il sindacato si sta mobilitando con una campagna di assemblee straordinarie a cui far seguire manifestazioni ed iniziative, fino ad arrivare allo sciopero generale.

Particolarmente sentito il tema della sicurezza, con racconti in prima persona di quanto avviene nei diversi luoghi di lavoro, condividendo il dolore e la preoccupazione per gli incidenti a cui lavoratrici e lavoratori hanno assistito; la necessità di incrementare il salario e abbattere la fragilità del mercato del lavoro hanno poi sottolineato ulteriormente l’importanza di un’azione condivisa volta a rimettere al centro della discussione pubblica quei diritti costituzionali che sempre più paiono essere messi a rischio per le generazioni future.