Chiaravallotti: ''Soddisfatto della mia Varzese, meritavamo la vittoria''

Domenica scorsa si è disputata la seconda giornata del campionato di Prima Categoria, che come da pronostico si sta rilevando un campionato molto equilibrato. È rimasta una sola squadra a punteggio pieno (il Trecate) e una sola squadra ancora a quota zero (il Bagnella).

Proprio queste due squadre si sono affrontate in quello che probabilmente era considerato il big match di giornata: i biancorossi novaresi hanno meritatamente espugnato il campo di Bagnella con un netto 3-1, inutile la rete arancionera di Erbetta. La squadra di Tabozzi a oggi è quella che più ha deluso come punti raccolti, insieme alla Cannobiese che ieri ha pareggiato in rimonta con Schirru sul campo del Comignago, rimasto in dieci ad inizio ripresa.

È stata una buona giornata per le squadre ossolane, tutte a punti: Virtus Villacorsaro al “Boroli” grazie alle reti di Pasin e Palfini, a segno come l’anno scorso. Gli arancioni hanno accorciato le distanze con Bionda, ma non è bastato. Ottima prova del Vogogna, cheha portato via i tre punti dal difficile campo della Pernatese grazie alla doppietta del bomber Margaroli e alla rete del giovane Manara. Si conferma squadra da prime posizioni anche l’Ornavassese, che batte per 3-1 in casa il temibile Union Novara, con rete di Bianchi e doppietta d’autore di Elca.

Muove la classifica il Crodo, che mantiene la porta inviolata e coglie un buon punto in casa dell’Agrano, diretta concorrente per la salvezza. A Varzo derby intenso tra i padroni di casa e il Piedimulera, vantaggio varzese con Ricchi e pareggio gialloblù in extremis, grazie al solito Hado.

Così il tecnico granata Roberto Chiaravallotti: “Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi e allo stesso tempo amareggiato per non avere portato a casa i tre punti. Meritavamo la vittoria, ma nel calcio quando non concretizzi le occasioni spesso poi devi pagare dazio. Dispiace perché potevamo fare più gol, il loro portiere è stato eccezionale in almeno 2-3 occasioni, e in più siamo rimasti in 10 a un quarto d’ora dalla fine per una nostra ingenuità. Alla fine è stato molto bravo Hado a trovare il pari su ribattuta al 95°, c’è rammarico ma questo è il calcio, ripartiamo da questa grande prestazione e dai complimenti ricevuti anche dai dirigenti del Piedimulera”.

I risultati della giornata:

Agrano– Crodo 0 – 0; Bagnella - Trecate 1 – 3; Carpignano – Sizzano2 – 1; Gravellona San Pietro - Virtus Villa 1 – 2; Ornavassese - Union Novara3 – 1; Varzese – Piedimulera 1 – 1; Pernatese - Vogogna 1 – 3; Comignago - Cannobiese 1 - 1

Classifica dopo due giornate:

Trecate 6; Ornavassese, Vogogna, Piedimulera, Virtus Villa 4; Gravellona San Pietro, Carpignano, Sizzano, Union Novara 3; Agrano, Varzese 2; Cannobiese, Crodo, Pernatese, Comignago 1 – Bagnella 0