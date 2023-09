Ad ottobre il via all'organizzazione dell'Expo Italo Svizzera del 2025

Nell'ultimo consiglio comunale a Domodossola, il gruppo di minoranza Pd chiedeva se l'amministrazione avesse già attivato le procedure organizzative in merito all'Expo Italo-Svizzera in programma nel 2025. La giunta ha risposto che l'organizzazione partirà ad ottobre.

"Le cifre in gioco per l'organizzazione saranno importanti - ha detto il sindaco Lucio Pizzi - ; verrà costituito un comitato organizzatore che coinvolgerà anche le commissioni consigliari. E' un evento importante per la città e lo dobbiamo costruire insieme".

Quella del 2025 sarà la quinta esposizione Italo Svizzera; la prima si tenne nel 1925. Il tema dell'esposizione del 2000 fu “Servizi e prodotti in un mondo sempre più piccolo”. Il 2000 fu infatti definito l'anno cerniera tra due secoli caratterizzati da velocità, innovazioni tecnologiche e globalizzazione.

Il presidente del comitato direttivo fu l'allora sindaco Mariano Cattrini, vicepresidenti: Cesare Goggio (Ascom Confcommercio), Antonio Pagani (Pro Domodossola). Consiglieri Pierangelo Bianconi (Comunità Montana Valle Ossola), Carlo Briganti (Provincia del Vco) e Aldo Fraternali (Associazione Artigiani dell'Ossola). Nel 2000 gli enti coinvolti con il comune di Domodossola furono: Regione Piemonte, Provincia del Vco, Ascom confcommercio, Associazione Artigiani dell'Ossola e Pro Domodossola.