Maltempo su tutta Italia con l'avvio dell'Autunno ma poi torna il caldo

(Adnkronos) - Roma, 23 settembre 2023

L'avvio dell'Autunno che ha fatto il suo ingresso alle 8.49 di oggi porta il maltempo su tutta l’Italia. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma per questo sabato 23 settembre un inizio di stagione scoppiettante: un ciclone si è formato sull’Italia, il cosiddetto Ciclone Equinoziale, e porterà per qualche giorno condizioni di estrema instabilità.

Nelle prossime ore le piogge più intense colpiranno ancora il Centro e si sposteranno verso il Sud; per quanto riguarda il settentrione sono previsti rovesci a macchia di leopardo in concentrazione pomeridiana sul Nord-Est. Attenzione ai fenomeni forti in movimento dalla Bassa Toscana verso Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, e dalla sera anche sul resto del Sud. Al meridione oggi registreremo anche la fine ufficiale dell’Estate africana, dopo 10 giorni di picchi termici frequenti ed eccezionali di 35-38 gradi.

La prima domenica dell’autunno vedrà poi un deciso miglioramento al Nord e sulle regioni centrali tirreniche: il sole tornerà prevalente e le temperature massime tenderanno a salire quasi ovunque; qualche rovescio ancora intenso potrà interessare solo la Romagna ed il Basso Veneto fino alle prime ore del mattino. Al Sud e sul Medio Adriatico, invece, la situazione sarà ancora perturbata con le piogge più insistenti su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Ma la nuova settimana riserverà subito una grossa sorpresa: ci sarà un nuovo boom di caldo, le temperature massime si riporteranno ben sopra la media, ma non ovunque. Al Nord e su buona parte delle regioni centrali il termometro salirà anche di 6-8 gradi grazie al pieno soleggiamento, mentre al Sud il tempo resterà fresco ed instabile, governato dal Ciclone Equinoziale.

La nuova settimana vedrà infatti frequenti acquazzoni al meridione almeno fino a mercoledì con il Ciclone Equinoziale centrato sul Mar Ionio: non sono esclusi rovesci anche sul Medio Adriatico, con la conferma di un’Italia capovolta anche con l’inizio dell’Autunno.

NEL DETTAGLIO

Sabato 23. Al nord: piogge in Lombardia e Nord Est, qualche schiarita. Al centro: maltempo diffuso, calo termico e vento; schiarite su Alta Toscana. Al sud: temporali in arrivo ad iniziare da Puglia e Campania con calo termico.

Domenica 24. Al nord: soleggiato, qualche rovescio fino al mattino sul Nord-Est. Al centro: piogge forti sulle adriatiche, sole altrove. Al sud: maltempo di stampo autunnale ed ulteriore calo termico; ventoso.

Lunedì 25. Al nord: soleggiato e più caldo durante il giorno. Al centro: piogge residue sulle regioni adriatiche, bello e caldo altrove. Al sud: maltempo di stampo autunnale specie in Sicilia; ventoso.

Tendenza: Ciclone Equinoziale con maltempo al Sud, miglioramento sul resto dell’Italia.