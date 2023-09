Coppa, raffica di gol tra Voluntas Suna e Fondotoce (5-4)

Turno infrasettimanale di Coppa Italia e Coppa Piemonte tra mercoledì e giovedì sera per dodici squadre della provincia del VCO.

Nella Coppa Italia di Promozione,mercoledì si è giocata la partita di andata del secondo turno a eliminazione diretta:al “Curotti” la Juve Domo ha rimontato la rete iniziale di Garoni solo nel finale, grazie al sigillo di Ferrera. Per il Baveno comunque un buon pareggio, che lascia tutto aperto per la qualificazione al turno successivo. Gara di ritorno mercoledì 11 ottobre al “Galli” di Baveno.

Per la Coppa Piemonte di Prima categoria giovedì si è giocata la terza giornata (ultima di andata) dei gironi preliminari. Nel triangolare 1 il Gravellona San Pietro va in vantaggio con Caretti alla fine del primo tempo, ma nella ripresa è raggiunto dalla Cannobiesegrazie al solito Schirru. Le due formazioni rimangono appaiate in testa alla classifica, così come Virtus Villa e Piedimuleranel triangolare 2, protagoniste di un pareggio a reti bianche in un match comunque interessante, con diverse occasioni da rete e due legni colpiti dai gialloblù. Ha riposato il Bagnella nel triangolare 3.

Nella Coppa Piemonte di Seconda e Terza categoria tempo di verdetti, mercoledì si giocava il terzo e ultimo turno della prima fase a gironi. Nel girone A il Cireggio si è imposto nettamente sul Casale Corte Cerro col punteggio di 3-0 e prosegue il suo cammino in Coppa. Sfida pirotecnica a Suna per il girone B, dove la Voluntas Suna ha la meglio sul Fondotoce con un rocambolesco 5-4. Entrambe le squadre sono però eliminate, passa il Fomarco. Infine nel girone C la Pro Vigezzo batte per 1-0 la Crevolese e approda al secondo turno.

Tutti i risultati: Juve Domo – Baveno 1-1, Gravellona San Pietro - Cannobiese 1-1, Virtus Villa - Piedimulera 0-0; Cireggio – Casale Corte Cerro 3-0; Voluntas Suna – Fondotoce 5-4; Pro Vigezzo – Crevolese 1-0