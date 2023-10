Bilancio consolidato e commissioni tengono banco in consiglio comunale

Tre quarti d’ora per discutere 15 punti all’ordine del giorno. Un altro consiglio veloce a Villadossola, ieri sera. Con all'ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato 2022, le variazioni di bilancio e la nomina delle commissioni consiliari. Iniziamo dalle commissioni. Sono stati votati i componenti per bilancio, viabilità, urbanistica, cultura, problematica case Atc, commercio e attività produttive, politiche sociali, ambiente e territorio, agricoltura, giovani, ma anche i componenti della conferenza dei comuni di Villa per la casa di riposo e quelli della scuola paritaria. Nessuna discussione in merito.

Il consiglio ha anche approvato (astenuta la minoranza) il bilancio consolidato. Un documento tecnico sul quale il capogruppo di minoranza, Mauro Ferrari, ha chiesto spiegazioni soprattutto sulle società partecipate dal comune di Villadossola.

Ha chiesto quali interventi sono in programma da parte di Acqua Novara Vco ‘’società che comunque registra un utile di oltre 7 milioni’’. Ha voluto chiarimenti sulla Seo, la società che produce energia elettrica e di cui poco si parla. Ma anche spiegazioni sulle ‘‘sofferenze’’ di Conser Vco e sull’utile del Consorzio Servizi Sociali, ‘’utile – ha detto – che è una contraddizione sociale perché la missione del consorzio è distribuire le risorse, altrimenti sarebbe come dire che in Ossola c’è benessere’’.

Hanno risposto dalla maggioranza il sindaco Toscani, gli assessori Romeggio e Cittadino.

Bruno Toscani ha ricordato che Villa ‘’ha un acquedotto vecchio e che questo causa inconvenienti d’acqua sporca, ma che ci sono accordi con Acqua Novara Vco per fare interventi’’. In merito al Ciss ha detto: ‘’Non so perché ci siano utili ma forse è perché nel periodo Covid sono entrati più soldi’’.

Maurizio Romeggio ha tratteggiato una fotografia di Seo, la società elettrica di proprietà di alcuni comuni ossolani tra cui Villa, amministrata da Andrea Bonacci, voluto proprio dall’amministrazione di Villa. ‘’In passato c’è stato un abbandono nella gestione di Seo – ha detto Romeggio – e si è dovuti intervenire anche perché c’erano situazioni di pericolo. Ora però Seo potrà tornare a dare dividendi importanti’’.

L’assessore Stefano Cittadino ha parlata di Conser Vco ‘’che gode di una situazione non preoccupante visto il suo fatturato e che non sono quindi i passivi a preoccupare’’. Sul bilancio voto favorevole della maggioranza, astenuta l’opposizione.