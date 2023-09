Preioni alla fiera di Verona: "Il marmo, realtà d’eccellenza che dà lustro al nostro territorio”

Alberto Preioni ha fatto visita a “Marmomac”, la fiera del Marmo di Verona. Con lui c’era il consigliere regionale, Gianluca Giavazza. “E’ stata l’occasione per toccare con mano una realtà d’eccellenza – dichiara Preioni – ma anche per far visita agli amici di Domo Graniti, Tosco Marmi, Marini Quarries, Gmm e Giacomini di Gravellona Toce, conosciuti per il prestigio delle loro cave, dei loro laboratori e dei loro macchinari. Sono realtà – rimarca Preioni – che danno lustro ai nostri territori, prettamente a quelli del distretto dell’Ossola e della Luserna, generando posti di lavoro”.

Le cave, va detto, sono un patrimonio importante del Piemonte, e del Vco in particolare. Qui la tradizione lapidea è antica e il punto di forza sono i materiali: ben 19 tipologie diverse di serizzi, marmi, beole e graniti, conosciuti e venduti in tutto il mondo. “Si tratta di un patrimonio da preservare – osserva – e da incentivare con la promozione di interventi concreti. L’amministrazione piemontese attualmente in carica è stata e sarà capace di recepire le richieste forti giunte dalla categoria – conclude Preioni – permettendole di intraprendere un percorso virtuoso, dopo gli anni bui in cui l’allora giunta Chiamparino, di centro sinistra, aveva bloccato tutto in nome di un vetero integralismo in tema di ambiente”.