Sesta edizione per 'Leggere le Montagne' , il progetto di Ars.Uni.Vco

L’Info-Point di Domodossola della Convenzione delle Alpi, gestito dall’Associazione Ars.Uni.Vco, in collaborazione con il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, l’Ufficio Scolastico IX – ambito territoriale provinciale del Verbano Cusio Ossola e con il sostegno di Fondazione Comunitaria Vco Ente Filantropico, indice la sesta edizione del Premio Info Point Leggere le Montagne 2023 (Reading Mountain Info-Point Award 2023).

Gli sponsor del progetto sono GAL Laghi e Monti del VCO, Unione Alta Ossola e Associazione Mario Ruminelli (altri in fase di definizione). Dopo il successo delle scorse edizioni e l’aumentato interesse da parte degli Istituti scolastici di tutta la provincia, il Premio viene proposto quest’anno con molte conferme ma anche diverse novità. “La montagna e la fantasia” è il confermato titolo del Premio, che mira a coinvolgere i ragazzi delle classi III delle Scuole secondarie di primogrado (13/14 anni) e di tutte le classi (dalla I alla V) delle Scuole secondarie di secondo grado (oltre i 14 anni) del Verbano Cusio Ossola per l’anno scolastico 2023/2024, offrendo loro l’opportunità di compiere un percorso che li renda protagonisti nel prendersi cura del territorio e di tutti coloro che lo vivono. Si tratta di un concorso per testi inediti in lingua italiana il cui tema deve essere legato alla qualità della vita nelle Alpi.

Questa è la prima novità da segnalare, poichè l’intento di questa importante edizione è proprio quello di sensibilizzare sul tema della montagna e in particolare su quello che sta tanto a cuore alla Convenzione delle Alpi al punto tale da essere una delle priorità del Programma di Lavoro Pluriennale 2023-2030. Naturalmente è una tematica fondamentale anche per tutti noi: come si vive nelle città alpine e come sia davvero possibile pensare ad uno sviluppo sostenibile per raggiungere l’obiettivo di un arco alpino clima neutrale e resiliente ai cambiamenti climatici. Un’altra conferma invece è la distinzione del Premio in due categorie. Gli studenti e le studentesse delle classi terze delle Scuole medie partecipano al bando nella prima categoria, quella dei racconti fantastici o verosimili, che devono essere accompagnati da un’immagine. Si richiedono testi brevi e fantasiosi che abbiano le Alpi come ambientazione e che possano nascere da un binomio fantastico, da errori di ortografia, da giochi di parole, insalate di favole, interviste impossibili.

I ragazzi di tutte le classi delle Scuole superiori invece partecipano nella seconda categoria dal titolo “Le Alpi in un Post”, dovendo raccontare ciò che sono le Alpi e come vengono vissute dai partecipanti, aggiungendo anche un’immagine rappresentativa.Una grande novità è il fatto che ora i nostri piccoli grandi scrittori della montagna hanno più tempo per realizzare le loro opere; la scadenza infatti sarà lunedì 11 dicembre 2023, Giornata Internazionale della Montagna, alle ore 11. Quest’anno poi la Giuria preposta alla valutazione delle opere si è ampliata grazie alla partecipazione di Federica Corda, Simone Fornara, Maurizio Gentilini, Anna Vittoria Rossano e Francesca Tonossi. Questi nomi si aggiungono ai consolidati giurati Alessandro Chiello, Alberto Poletti, Maria Giuliana Saletta, Claudio Zella Geddo, Mirko Zullo, insieme a Sara Antiglio e Antonella Di Sessa in qualità di rappresentanti dell’Ufficio Scolastico IX Ambito Territoriale Provinciale del VCO.

I premi per i primi cinque classificati di ciascuna categoria sono davvero allettanti. Parliamo della conferma dell’educational, il viaggio studio che per questa edizione porterà i ragazzi nella primavera del 2024 a vivere un’esperienza nella provincia del VCO insieme ad un’equipe di lavoro, tra cui i rappresentanti del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, per scoprire le specificità del nostro territorio e i punti che possono far riflettere sulla tematica della qualità della vita. In aggiunta ci sarà la pubblicazione digitale degli elaborati e quella sul Diario Amico dell’anno scolastico 2024/2025.

"Siamo molto felici anche quest'anno di poter lanciare le iniziative con cui declinare sul nostro territorio il Festival "Leggere le montagne". Pronta la nostra associazione, salda la rete con le istituzioni, costituita la giuria, steso il bando di concorso da diramare alle scuole, aperti i canali di contatto con i docenti e i ragazzi. L'obiettivo in cui crediamo, e che ci motiva anche nel 2023 a rilanciare questo evento, resta quello di promuovere la letteratura di montagna attraverso le parole, le immagini, le emozioni dei ragazzi e delle ragazze in una prospettiva che abbraccia tutto l'arco alpino. A nome di Ars.Uni.Vco ETS vorrei ringraziare sin d'ora sia le persone che lavorano da mesi per la regia e l'organizzazione fattiva di tutto il processo realizzativo, sia tutti coloro che aderiranno al bando e arricchiranno con i loro racconti e post questa edizione 2023. Grazie a tutti i soggetti che dialogano con noi, al Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, al Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, l’Ufficio Scolastico IX – ambito territoriale provinciale del Verbano Cusio Ossola e ai contributori Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico, GAL Laghi e Monti del VCO, Unione Alta Ossola e Associazione Mario Ruminelli, che rendono possibile lo sviluppo di questo progetto che tanto ci piace!" Stefania Cerutti, Presidente dell'Associazione Ars.Uni.Vco ETS