Nebbiuno dà l'addio a Marilena, morta sulle montagne ossolane

Nebbiuno, poco più di 1700 abitanti. Formazza, poco meno di 500. Uno sulle colline del lago Maggiore nell’alto Vergante, l’altro in alta montagna, incuneato nella Svizzera. Poco in comune tra i due paesi, se non il profondo dolore per la morte di Marilena Bertoletti, 31 anni. Oggi pomeriggio a Nebbiuno si svolgeranno i funerali di Marilena. Piena di vita, amante della montagna. Un dolore che accomuna anche con Borgomanero, dove abitava Matteo Barcellini, che era con l'amica e pure lui deceduto lungo il sentiero per i Sabbioni.

Nebbiuno si raccoglierà nella chiesa parrocchiale, per stare vicino ai famigliari di Marilena, travolta domenica pomeriggio da una frana in alta Val Formazza insieme all’amico Matteo Barcellini, di 34 anni.

La piange papà Sergio, mamma Luigia, il fratello Giorgio e la sorella Eleonora. Una famiglia distrutta dal dolore per una vicenda che non ha spiegazioni e che non era prevedibile. Hnano chiesto di non portare fiori ma di riservare le donazioni per il Soccorso alpino. A quel gruppo di volontari, anche loro amanti della montagna, che anche stavolta hanno superato se stessi nelle ricerche non facili.

Formazza, invece, ricorderà Marilena e Matteo giovedì prossimo. La parrocchia e il Comune hanno deciso per una messa alle 17.30 a nome della comunità in ricordo dei due ragazzi rimasti sotto la frana.