“Giulietta e le altre”, al Castello di Vogogna lo spettacolo del laboratorio Teatrodanza

Sabato 30 settembre il Castello Visconteo di Vogogna ospita la rappresentazione dello spettacolo “Giulietta e le altre – Viaggio immaginario tra le figure femminili di Shakespeare”. Si tratta dello spettacolo finale del Laboratorio Teatrodanza di Domodossola, condotto da Danila Massara.

È dunque il risultato finale di un lungo percorso che segue artisti amatoriali di tutti i livelli di esperienza nel mondo della danza e del teatro.

La trama unisce in un unico spettacolo tutte le più famose figure femminili delle opere di William Shakespeare: in un luogo immaginario e senza tempo si ritrovano dunque Desdemona e Cordelia che condividono le loro ingiustizie, Lady Macbeth che si allea con Cleopatra, Ofelia cerca sostegno per le sue pene d’amore e Caterina, la bisbetica domata, si interroga sui diritti e doveri delle donne.

Il cast dello spettacolo è composto da Alice Marengo, Ambra Fovanna, Elena Nunziatini, Graziella Negri, Letizia Tori e Tiziana Lomartire, con la partecipazione del gruppo di Danza Contemporanea.

“Giulietta e le altre” va in scena al Castello di Vogogna (in caso di bel tempo nei giardini, in alternativa in sala conferenze), alle ore 21.