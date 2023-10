Alla Prateria un convegno sulla "Strategia nazionale aree interne - Green economy"

Nell’ambito della strategia adottata dall’Italia per contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo delle aree interne (Snai) sono state individuate delle aree di sperimentazione con ciascuna delle quali è stato sottoscritto un accordo quadro di programma di interventi e attività da realizzare (Apq). Tra le aree di cui sopra vi è quella delle Valli dell’Ossola che tra i vari programmi di intervento prevede, nell’ambito dello sviluppo locale, quello della realizzazione di centraline di cogenerazione a cippato finalizzate alla realizzazione di economie da reinvestire in quota parte in servizi alla cittadinanza (somma a disposizione per realizzazione interventi €1.600.000,00 di cui da fondo Fondo Sociale Europeo €1.250.000,00 e la restante parte finanziata dall’Ente proponente il progetto).

L’Unione Montana delle Valli dell’Ossola quale soggetto capofila dell’Apq ha organizzato il convegno, venerdì 13 ottobre a partire dalle 10.30, in oggetto che vuole essere occasione di discussione e approfondimento sul tema tra i vari attori interessati e sensibilizzare gli Enti locali che interverranno all’adozione delle tecnologie rinnovabili. Al mattino sono previsti diversi interventi per il cui dettaglio si rimanda al programma/invito in allegato; nel pomeriggio punti di incontro “business to consumator” in modo che i progettisti, le ditte realizzatrici e tutti i vari operatori del settore possano relazionarsi con gli Enti potenziali realizzatori e mettere a disposizione il proprio know how e condividere le proprie esperienze.