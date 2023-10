Ciclismo, stagione finita per Elisa Longo Borghini

Si percepisce tanta amarezza tra le righe che Elisa Longo Borghini ha scritto con un post su Facebook: "La mia stagione 2023 è giunta al termine".

La ciclista di Ornavasso continua : "É stato un anno complicato, con troppi intoppi e tanti ostacoli sulla mia strada. Sentivo di non aver mai raggiunto il mio pieno 100%."

"È stato sicuramente un periodo difficile per me, ma sono stato comunque in grado di godermi dei bei momenti con il mio Team. In ogni gara ho lottato duramente, puntando sempre e cercando la vittoria. E beh, nonostante le difficoltà, sono riuscita comunque a lasciare il segno. Era come essere sulle montagne russe, con troppi discese ma anche alcune vette molto alte. Ora è il momento di lasciarsi tutto alle spalle... tempo di reset, riposo e ripartenza, più forti di prima!"