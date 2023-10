Lutto a Malesco e in tutta la Valle Vigezzo per la scomparsa di Pietro Giovanni Pilone. Classe 1933 (era nato il 20 marzo), ha svolto per quarant’anni, fino alla meritata pensione, la professione di medico condotto.

Da alcuni anni si dilettava anche con la scrittura: aveva dato alle stampe diversi libri di poesie e di racconti. Lascia i figli Margherita, Maria Serena e Paolo. I funerali avranno luogo a Malesco mercoledì 4 ottobre alle 10 nella chiesa parrocchiale.