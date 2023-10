La capolista Ornavassese cerca gloria in casa della Cannobiese

Domenica in Prima Categoria il big-match è sicuramente quello di Cannobio, dove gli uomini di Livorno affrontano l’Ornavassese e vogliono lasciarsi alle spalle un avvio stentato provando a fermare i lanciatissimi neri, galvanizzati dal successo col Trecate e intenzionati a difendere il loro primo posto solitario.

Anticipo sabato sera alle 20.30 al “Curotti” tra Virtus Villa e Carpignano, con i biancoazzurri vogliosi di ripartire dopo la sconfitta di Bagnella. Proprio gli arancioneri saranno ospiti del Crodo, alla ricerca di punti importanti per la classifica, contro una delle più belle sorprese di questo avvio di stagione.

Piedimulera e Gravellona San Pietro vogliono la vittoria per dare una svolta dopo un inizio altalenante, mentre l’Agrano ospitando il Comignago può mettere altro fieno in cascina per l’obiettivo salvezza. Impegni in terra novarese per Vogogna e Varzese, ospiti rispettivamente di Union Novara e Sizzano. Sulla carta è più difficile il compito dei verdi di Castelnuovo, contro una Union capace di infilare 3 vittorie in 4 partite.

Partite in programma:

Virtus Villa – Carpignano; Cannobiese – Ornavassese; Agrano – Comignago; Crodo – Bagnella; Piedimulera - Gravellona San Pietro; Sizzano – Varzese; Trecate – Pernatese, Union Novara - Vogogna