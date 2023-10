Nova Coop a fianco dei produttori locali: torna il progetto "Prodotti in Piemonte" FOTO

"Prodotti in Piemonte". Ecco lo slogan della quarta edizione del catalogo dei produttori regionali di Nova Coop. Il progetto, che punta a sostenere il consumo di qualità e l’economia locale, mette in vetrina le aziende alimentari piemontesi con le quali collabora tutti i giorni e le loro produzioni di eccellenza. Questa iniziativa nasce dopo il periodo del Covid per sostenere l'attività produttiva di territorio.



"La ricerca dell'innovazione si vede oggi, attraverso le belle storie messe a disposizione della comunità - ha dichiarato Ernesto Dalle Rive, presidente, amministratore delegato e direttore generale di Nova coop -: siamo in una fase difficile per i consumatori, i costi corrono di più di quello che recuperiamo. L'iniziativa di oggi parla di valorizzazione del territorio, parla a un consumatore che ha il diritto di essere informato, il nostro tema è mettere il consumatore in condizione di scegliere dandogli tutte le informazioni possibili".



Dopo il successo delle scorse edizioni, il progetto torna e coinvolge oltre 93 realtà produttive e un migliaio di referenze "made in Piemonte". Da quattro anni "Prodotti in Piemonte" sostiene le filiere agroalimentari del territorio e la difesa del potere d'acquisto per i consumatori.



Sono diverse le testimonianze dei produttori che sono stati coinvolti dalla cooperativa, come l'azienda "Botalla Formaggi": "Siamo rimasti radicati con il nostro territorio -ha dichiarato il titolare, Andrea Bonino -. L'unione fa la forza tra chi produce e chi distribuisce e ne migliora la vita dei consumatori oggi messi a dura prova".