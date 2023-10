Nuova associazione sportiva a Baceno

Equitazione, discipline sportive cinotecniche e falconeria: è appena nata a Baceno una nuova associazione sportiva dilettantistica, "Al Centro ASD".

"L'obiettivo è quello di di promuovere gli sport nei settori dell'equitazione, principalmente monta western e turismo equestre, delle discipline sportive cinotecniche e della falconeria - dice il presidente Gabriele Gallacci - Vogliamo promuovere una maggior conoscenza non solo di questi sport ma anche valorizzare i rapporti uomo-animale. Ci piacerebbe rendere il più semplice possibile alle persone avvicinarsi a queste attività".

Fanno parte dell'associazione persone con diverse esperienze e competenze: istruttori di monta western, un accompagnatore di turismo equestre, un falconiere, un appassionato di fotografia e video e molti altri. "Ciascuno contribuisce con il suo bagaglio personale e professionale alla promozione e alla creascita della associazione. Stiamo anche partecipando a corsi di addestratore cinofilo ENCI ed educatore cinofilo con FICSS per acquisire maggiori competenze nel settore cinofilo" spiega il presidente.

Eventi, dimostrazioni e altre iniziative saranno programmate per il prossimo anno. L'associazione, che avrà poi le divisioni "Cavallo Al Centro" (settore equitazione), "Cino Al Centro" (settore cinofilo) e "Falconeria Al Centro" (settore falconeria) ha sede in Frazione Crino 13bis a Baceno e sono disponibili per ora come contatti ufficiali le mail Info@alcentroasd.it; Segreteria@alcentroasd.it; Cavallo@alcentroasd.it; Falconeria@alcentroasd.it