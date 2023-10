Giornalisti di numerose testate alla scoperta delle bellezze dei Sacri Monti del nostro territorio FOTO

Si è concluso con grande successo il press tour "Le vie dei Sacri Monti", che ha coinvolto un primo gruppo di giornalisti invitati a scoprire e promuovere il nuovo cammino esperienziale pensato per tutti i camminatori ed esploratori che amano scoprire i luoghi a passo lento.

Territori unici e straordinari quelli dei Sacri Monti di Orta, Varallo, Ghiffa e Calvario di Domodossola, luoghi di cultura, arte e spiritualità collegati e intrecciati da percorsi di grande interesse come il Cammino di San Carlo, il Cammino di San Bernardo ed ora anche il Grand Tour del Lago d'Orta. I Sacri Monti del Piemonte da venti anni sono stati inseriti fra i Patrimoni mondiali riconosciuti dall’Unesco e con questa nuova iniziativa vogliono raccogliere la sfida di saper raccontare la propria ricchezza culturale e paesaggistica.

Durante il press tour i giornalisti hanno così avuto l'opportunità di immergersi nella natura e nella spiritualità di questi meravigliosi luoghi, attraversando sentieri panoramici mozzafiato, visitando chiese e santuari con esperte guide locali e immergendosi nella tranquillità e nella serenità di questo territorio. Il nuovo grand tour comprende 5 aree tematiche che possono essere percorse tutto l’anno tutte insieme o una tappa alla volta e che permettono di assaporare il territorio in tutte le sue espressioni: natura, cultura, arte e vita locale. Francesca Giordano, Presidente Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e per i giudizi positivi espressi dai giornalisti presenti precisando che "oltre al loro significato simbolico spirituale, questi luoghi offrono uno splendido esempio di integrazione degli elementi architettonici nei paesaggi circostanti, disseminati di colline, foreste e laghi; inoltre racchiudono un notevole patrimonio artistico in forma di scultura e affreschi".

Al press tour ha partecipato anche Claudio Porchia, direttore della Testata Travelat, che fa parte di Morenews, gruppo editoriale sempre molto attento alla promozione del territorio ed allo sviluppo di un turismo sempre più sostenibile. Nei prossimi giorni saranno pubblicati gli approfondimenti del Grand Tour del Lago d’Orta, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il bando Territori In Luce.