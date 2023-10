Per la giornata del pane nero Calasca mette in mostra mulini e forni antichi

Calasca Castiglione parteciperà attivamente alla Festa transfrontaliera ‘I Pani delle Alpi’. Per l’occasione il Comune ha deciso di organizzare per domenica 15 ottobre una passeggiata con visita ai forni e al mulino d’ul Gabriel in Calasca Castiglione, lungo la Via del Pane, fra antiche borgate e forni comunitari. Passeggiata che vedrà anche un contorno di cultura i racconti di tradizioni e fatiche montane, l’accensione dei forni frazionali, un momento conviviale a Colombetti e la visita alla mostra “I Geni Ossolani” al centro polivalente di Castiglione. La programmazione della giornata è stata affidata dal Comune al Circolo Arci di Castiglione e ad una guida naturalistica.