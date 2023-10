Celebrato il 79esimo anniversario della Republbica Partigiana dell'Ossola

Domodossola ha ricordato domenica mattina i '40 giorni di libertà' nel 79esimo anniversario della Repubblica dell'Ossola. La celebrazione è partita dal Municipio domese con il corteo guidato dai bimbi intervenuti in rappresentanza delle scuole elementari della città e che ha raggiunto come di consueto il monumento ai caduti in piazza Matteotti.

Il sindaco Pizzi è intervenuto ricordando l'importanza della memoria: “Da lei nasce la cultura della pace”. A prendere la parola anche il prefetto Michele Formiglio che ha definito la Repubblica Partigiana dell'Ossola come “una palestra per l'esercizio dei valori della democrazia”.

Poi l'orazione ufficiale dello storico borgomanerese Giovanni Antonio Cerutti, che nel suo intervento ha ricordato i personaggi che hanno reso possibile quegli indimenticati 40 giorni di libertà.