Il Vco si unisce per ricordare Norma Cossetto

Il Vco ricorda Norma Cossetto: per la prima volta le tre città principali della provincia (Verbania, Domodossola, Omegna) aderiscono simultaneamente alla campagna “Una rosa per Norma”. Voglio ringraziare in particolar modo i sindaci Silvia Marchionini, Daniele Berio e Lucio Pizzi per aver aderito alle iniziative promosse per il ricordo del tragico sacrificio di Norma Cossetto.

La memoria di Norma per noi non ha solo lo scopo di ricordare un genocidio, ma in particolare tutte quelle “Norme” che quotidianamente vengono violentemente uccise. Questa giornata impegnativa è stata realizzata, per Domodossola e Verbania, grazie al vice presidente del C10F di Verbania Francesco Sirtori e dai soci Alessandro Marchini e Pietro Capriata ad Omegna, spiega Fabio Volpe. La presenza del consigliere comunale Rita Rosà Varallo e dei consiglieri Angelo Tandurella, Mattia Corbetta e del presidente Bossi dimostrano che la memoria può essere condivisa senza essere macchiata dalle ideologie politiche.