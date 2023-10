''Le Pmi sono la spinta dell'economia italiana''

“Si è tenuto il 6 ottobre 2023 all’Hotel Regina Palace di Stresa l’importante evento di celebrazione del 70esimo della nostra aassociazione - commenta il presidente API Mario Di Giorgio- :è stato un successo!”

Numerosi punti trattati nel corso dell’assise:

meno burocrazia e tempi certi e rapidi da parte della pubblica amministrazione; servono infrastrutture efficienti; occorre continuare a lavorare sui costi energetici e sul gas e rendere le energie rinnovabili accessibili a tutti; lavorare tempestivamente sulla cessione del credito per i bonus edilizi perché ancora pochi sono oggi gli istituti che hanno riaperto o stanno lavorando per riaprire le cessioni del credito; la transizione verso un’economia sostenibile deve essere una considerazione centrale purché si faccia senza aumentare i costi per le imprese;

In materia fiscale bene che si stia cercando di sburocratizzare e alleggerire gli adempimenti. Dobbiamo però diminuire la forbice di tassazione tra la piccola e la grande impresa. Le piccole e medie industrie italiane non devono pagare più tasse della grande industria e delle multinazionali!

L’importanza di investire sulla scuola, sui giovani e sulla formazione per avere collaboratori di eccellenza che ci portino ad espandere le nostre piccole e medie industria agli incisivi interventi del presidente nazionale ConfapiI Cristian Camisa e del presidente emerito Confapi, presidente onorario European Entrepreneurs Cea-Pme, vicepresidente dell’Insme, il network internazionale delle Piccole e Medie Industrie Maurizio Casasco fino ad arrivare all’importante dibattito scaturito in seno alla Tavola rotonda che ha visto in qualità di ospiti:

Carlo Alberto Carnevale Maffè - associate professor of strategy and entrepreneurship presso la Scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi di Milano: Domenico De Angelis - condirettore generale di Banco BPM Spa, Alberto Gusmeroli - presidente della Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera, responsabile dell'Unità fisco del Dipartimento economia della Lega, vice sindaco e assessore al bilancio e lavori pubblici di Arona; Pasquale Salzano – presidente Simest che hanno affrontato temi, sfide e opportunità per la piccola e media industria.

“Numerose le autorità presenti, esponenti della politica e del mondo delle Istituzioni, con un parterre di imprenditori che costituiscono l’eccellenza del Made in Italy, a dimostrazione di un’Associazione viva e rappresentativa della piccola e media industria del Territorio” aggiunge Mario Di Giorgio.

“Vogliamo fare sempre di più per assistere e tutelate le nostre imprese associate, introducendo quotidianamente nuovi servizi e attività a sostegno delle PMI associate” concludono il presidente Mario Di Giorgio e il direttore generale API Paola Pansini.