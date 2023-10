Il mondo del ciclismo dedica un memorial a Germano Vittoni

Domenica 15 ottobre si terrà il primo Memorial dedicato a Germano Vittoni, vice presidente del Pedale Ossolano e storico consigliere della squadra ossolana di ciclismo, ai tempi dei fratelli Pino e Germano Barale. Vittoni, originartio di Cimamulera, dove per anni aveva gestito un negozio di alimentari era stato un corridore dilettante, pur senza passare tra i professionisti. La famiglia ha deciso di organizzare una gara ciclistica per onorare la sua memoria. Il ciclisomo che per anni ha visto Germano impegnarsi nel crescere le giovani promesse del Pedale Ossolano.

La gara avrà inizio a Vaprio d’Agogna alle ore 9:30. I partecipanti affronteranno un percorso impegnativo che attraverserà le strade del nostro territorio. Saranno presenti due traguardi volanti, uno a Invorio e l’altro a Fomarco, che aggiungeranno ulteriori sfide e opportunità per i ciclisti di primeggiare.

La corsa si concluderà a Cimamulera, una località affascinante che offre una vista mozzafiato. Dopo la gara sulla strada, il pranzo sarà offerto a tutti i ciclisti e ai loro direttori sportivi all' Hotel Ristorante Monterosa di Vogogna.