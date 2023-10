Alessandro Barbero tra gli ospiti del convegno su carabinieri e Resistenza

Ci saranno anche il professor Alessandro Barbero e il fratello del carabiniere Salvo D’Acquisto giovedì 19 ottobre a Verbania al convegno dal titolo “Il valore in rosso e in blu: Carabinieri e resistenza nella liberazione d’Itala”, in programma al Teatro Maggiore di Verbania. Il convegno, organizzato dal Comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, vuole evidenziare il ruolo cruciale dei carabinieri nella Resistenza e nella Liberazione dell'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nel corso della mattinata di lavori si parlerà di Resistenza nella lotta per la libertà, e sarà esaminato il coraggio, la dedizione e i sacrifici dei Carabinieri, illustrando come essi siano diventati simbolo di speranza e resistenza. Un particolare focus sarà dedicato a Salvo D’Acquisto e agli eventi della Resistenza nel Verbano Cusio Ossola. Il convegno, al quale parteciperanno anche le scuole della provincia, in presenza oppure online, si aprirà con l’intervento della professoressa Sara Rubinelli che sarà anche la moderatrice dei lavori.

Seguirà il dialogo con il professor Alessandro Barbero che non mancherà di appassionare i presenti parlando di Resistenza: Pilastro della Liberazione d'Italia. Successivamente il Ten. col. Raffaele Gesmundo interverrà su “Carabinieri e coraggio: L’Arma nella Resistenza”. A ricordare il carabiniere Salvo D’Acquisto, sacrificatosi per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento da parte dei nazisti, sarà il fratello Alessandro.

L’ultimo intervento quello del professor Pierantonio Ragozza che parlerà della Resistenza nel Verbano Cusio Ossola.