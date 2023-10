Nell'ultimo anno reati in calo nel Verbano Cusio Ossola

In calo del 13,5 per cento i delitti denunciati nel Verbano Cusio Ossola. Lo riporta oggi Il Sole 24Ore che analizza i dati del Viminale (dove confluiscono quelli di tutte le forze dell'ordine). Il raffronto è tra il primo semestre 2022 e il primo semestre 2023: dice che i delitti denunciati in provincia sino scesi di oltre il 13 per cento.

Il Verbano Cusio Ossola resta al 4° posto tra le provincie piemontesi per reati commessi in raffronto al numero di abitanti, dietro a Torino, Alessandria e Novara e davanti na Vercelli, Biella e Cuneo.

La statistica fa il raffronto di tutte le provincie italiane e per noi i dati parlano di 2280 reati denunciati ogni 100 mila abitanti nel primi sei mesi di quest’anno contro i 4380 dell’anno passato. Dati che mettono a confronto tutti i reati: dai furti agli omicidi, dagli scippi alle percosse, dalla violenze sessuali ai ricliclaggio, dai reati informatici alle estorsioni e a tutti gli altri reati.