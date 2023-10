Poma: ''Col Gravellona abbiamo sbagliato l'approccio alla partita'' FOTO

Prima Categoria che archivia anche la quinta giornata,con un altro cambio al vertice della classifica: l’Ornavassese di Lipari deve cedere suo malgrado lo scettro al Trecate e alla sorpresa Union Novara, che hanno ragione rispettivamente di Pernatese e Vogogna. Si sapeva che il compito degli uomini di Castenuovo non sarebbe stato facile, infatti i novaresi comandano il gioco e segnano tre volte, prima del gol della bandiera del solito Margaroli nel finale. A Cannobio match intenso tra i biancorossi di Livorno e i neri ossolani, ma le difese hanno la meglio e così finisce 0-0, risultato da non disprezzare per la formazione ornavassese, che rimane l’unica imbattuta del campionato.

Ossolane un po’ sottotono in questo turno: a Verampio il Crodo cede al Bagnella, che sembra avere trovato la quadratura giusta: tutte le reti nel primo tempo, gli omegnesi imperversano con Valsesia, Fioretti e Micheletti, il bomber Forni prova a rimettere in partita gli antigoriani, ma nel secondo tempo non ci sono più reti e per Tabozzi arriva la seconda vittoria consecutiva.

Disastro Piedimulera: il Gravellona San Pietro ne fa quattro in 23 minuti (tripletta di Bionda e gol di Sghedoni) e la chiude già nel primo tempo, nonostante la rete di Mainini. Nel secondo tempo ancora Sghedoni mette il punto esclamativo su un successo davvero inaspettato nelle proporzioni. Mister Marco Poma a fine partita analizza con lucidità: “Dobbiamo lavorare tanto e stare ancora più uniti. Prima di questa partita c’erano stati dei miglioramenti in termini di prestazione, nonostante i risultati, e la squadra si è sempre allenata bene, ma oggi abbiamo sbagliato completamente l’approccio e dopo 23 minuti la partita era già finita”.

È la terza sconfitta di fila in campionato, nessuno si aspettava un avvio così:

“Neanche noi ce l’aspettavamo, sapevamo che non è facile rifondare completamente una squadra, partecipare ad un campionato nuovo dove tutte le avversarie ti aspettano e danno il 110% perché conoscono le tue ambizioni. In più alcuni giocatori non sono al meglio a causa di problemi fisici, ma noi non cerchiamo scuse esappiamo che dobbiamo fare molto di più, c’è tutto il tempo per recuperare e mi auguro che questo schiaffo inneschi una reazione d’orgoglio”.

L’avversario di domenica è forse il peggiore in questo momento…

“Sì la Union Novara sta facendo molto bene, ma prima di loro abbiamo la Coppa contro il Crodo mercoledì, è una competizione a cui teniamo e vogliamo ripartire subito per cancellare il brutto episodio di domenica”.

Bene l’Agrano che stende il Comignago con Ardizzoia e Scalabrinie si porta a ridosso della zona playoff, bene anche la Virtus Villa che nell’anticipo di sabato non brilla ma batte col minimo scarto il Carpignano grazie alla rete di Palfini. Partita molto bloccata al “Curotti”, squadre nervose e molto imprecise, che creano poche vere occasioni da rete: serve il guizzo del bomber ossolano nella ripresa per fare sorridere Giampaolo.

Ottima prova e punti preziosi per la Varzese a Sizzano, i ragazzi di Chiaravallotti vanno subito in gol in avvio con Daoro e poi con tenacia e organizzazione respingono i tentativi di rimonta dei novaresi.

Tutti i risultati della quinta giornata:

Virtus Villa – Carpignano 1 – 0; Cannobiese - Ornavassese 0 – 0; Agrano - Comignago 2 – 1; Crodo - Bagnella 1 – 3; Piedimulera - Gravellona San Pietro 1 – 5; Sizzano - Varzese 0 – 1; Trecate - Pernatese 1 – 0; Union Novara - Vogogna 3 – 1;

Classifica:

Trecate, Union Novara12 – Ornavassese 11 - Virtus Villa 10- Gravellona San Pietro 9 - Vogogna, Agrano 8 – Crodo 7 - Varzese, Cannobiese, Bagnella, Sizzano 6 – Carpignano, Piedimulera 4 - Pernatese, Comignago 1