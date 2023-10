Seconda Categoria, pari per Pro Vigezzo e Fondotoce

Domenica scorsa si è disputata la terza giornata dei campionati di Seconda e Terza Categoria.

In Seconda si sfalda il quartetto che guidava la classifica: San Maurizio e Fondotoce impattano in quello che era il big match di giornata, non sono mancate le emozioni in una partita divertente che si chiude sul 3-3. Per i neroverdi di Sena gol di Franzetti, Tonsi e un’autorete. Anche la Pro Vigezzo di Pennestri dà vita ad una partita avvincente, contro un’avversaria di rango: a Druogno finisce 2-2, reti vigezzine di Bonzani e Tadina, Cireggio che pareggia nel finale con Pinna, dopo essere andato per primo in vantaggio col rigore di Jodero.

Primo successo per il Fomarco, che grazie ai suoi bomber ha la meglio sul Casale Corte Cerro, ancora fermo a quota zero. Non è stata comunque una passeggiata per gli uomini di Piccinini,in rete con Mariano e l’eterno Primatesta (doppietta, uno su rigore), dopo che i casalesi a inizio ripresa si erano portati addirittura in vantaggio con Laminù e Acucella, prima di cedere alla distanza. Ancora battutala Crevolese, che a Suna subisce le reti di Labella, Pettinelli e due volte Spinelli. La doppietta del giovane Malvicini non basta, i gialloblù rimangono a quota zero.

In Terza Categoria la Pregliese non va oltre il pareggio sul campo del Possaccio contro l’Esio, a segno Carlucci e Camossi per i verbanesi, Brunetti e Rinaldi per gli ossolani.Primo successo per il Montecrestese, corsaro in terra omegnese grazie alla doppietta di Rondoni, mentre la Mergozzese è sconfitta in casa dalla capolista Oleggio Castello.

Tutti i risultati della terza giornata di Seconda Categoria Girone A:

Borgo Ticino - Castellettese 3 – 1; Fomarco Don Bosco Pievese - Casale Corte Cerro 3 – 2; Riviera D'Orta - Romagnano 2 – 0; San Maurizio - Fondotoce 3 – 3; Provigezzo - Cireggio 2 – 2; Voluntas Suna - Crevolese 4 – 2; Maggiora - Armeno 2 – 0;

Classifica:

Borgoticino 9 - San Maurizio, Pro Vigezzo, Fondotoce 7 – Voluntas Suna 6 - Castellettese, Romagnano, Cireggio, Maggiora, Fomarco 4 – Riviera d’Orta 3 - Crevolese, Armeno, Casale Corte Cerro 0

I risultati della terza giornata di Terza Categoria VCO:

Montebuglio - Montecrestese 1 – 2; Esio - Pregliese 2 – 2; Gargallo - Soccer Gattico Veruno 4 – 0; Mergozzese - Oleggio Castello 0 – 2; 1924 Suno - Verbania Olympia 20.20 8 – 0;

Classifica:

Gargallo, Oleggio Castello 9 – Dormelletto 6 – Pregliese, Esio 4 - Mergozzese, Montecrestese, Suno, Montebuglio 3 –Verbania Olympia, Gattico Veruno 0