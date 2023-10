Istituito il Disability manager per inclusione lavorativa e rispetto dei diritti

“Il tema delle persone diversamente abili è prioritario per la Lega, non per nulla siamo stati promotori del Ministero per le Disabilità. Ecco perché abbiamo seguito e curato con meticolosità il testo di questa proposta di legge per istituire la figura del Disability manager in Piemonte”, spiega Alberto Preioni, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Piemonte, commenta l’approvazione della proposta di legge all’unanimità per creare la figura del Disability manager della Regione Piemonte.

“Seguendo le orme di altre regioni, come la Lombardia – prosegue Preioni - e consultandoci con le principali associazioni, abbiamo votato con convinzione l’istituzione della figura di Esperto della gestione delle risorse umane con disabilità: avrà la funzione primaria di favorire l’occupazione di persone disabili, di monitorare l’attuazione presso gli enti locali dell’Eliminazione delle barriere architettoniche e promuovere politiche di pari opportunità”.

Con questa legge, inoltre, il Piemonte dà attuazione alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata nel 2009.

“L’introduzione di questa figura – aggiunge Preioni - è determinante anche per garantire i diritti di chi è disabile: oltre promuovere l’inclusione, va nella direzione dell’inserimento professionale, conciliando l’attività lavorativa con le esigenze di vita personale”.