Premia chiede il mantenimento della Primaria

Anche il Comune di Premia ha chiesto il mantenimento in deroga del plesso scolastico della Scuola Primaria per i prossimi anni scolastici. Una richiesta che il Comune basa su alcuni presupposti tra cui la posizione geografica all’estremo nord della Regione Piemonte, la presenza complessiva di 14 alunni e l’accordo con la direzione dell’Istituto Comprensivo Innocenzo IX di Baceno con la quale ‘’si è concordato di adottare anche per il corrente anno scolastico 2023/2024 forme innovative di didattica attraverso l’uso di strumenti informatici e progetti di ampliamento dell’offerta formativa’’.

Il Comune fa notare che nei prossimi cinque anni i bambini di età compresa tra 1 e 5 anni, residenti, sono 17 e quindi, e che ‘’considerando la presenza sul territorio comunale anche di famiglie domiciliate non è prevedibile un forte calo degli alunni frequentanti la Scuola Primaria’’.

La consistenza numerica dell’utenza per l’anno 2024-25 sarà di 16 alunni.