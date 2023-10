Tennistavolo, al via la nuova stagione dei campionati a squadre

E' partita la nuova stagione di campionati a squadre per il team domese TT.Ossola2000 che quest'anno raddoppia le squadre, schierando 2 team nei campionati nazionali maschili, 6 team nei campionati regionali maschili(due di soli ragazzini) e la formazione femminile nei campionati regionali che inizieranno con l'anno nuovo.

L'aumento dei tesserati, l'arrivo e il ritorno di giocatori da altre società e la crescita del settore giovanile sono le motivazioni di questa crescita numerica di squadre con grande soddisfazione per il Presidente Marco Calella..

I risultati non hanno sorriso particolarmente nella prima giornata che vedeva le squadre in trasferta, ma siamo fiduciosi che gli obbiettivi saranno raggiunti a fine stagione.

B2 nazionale

TT.Torino - TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" 5-2

La squadra di punta del sodalizio ossolano stecca la prima contro il forte Torino in una partita che doveva essere perlomeno equilibrata in un girone dal tasso tecnico molto alto che ci costringe a puntare alla salvezza finale. La tensione dell'esordio fà lo sgambetto a Luca Rigotti, che non riesce a giocare come sà subendo due sconfitte. Il solido Kalem Amine porta a casa due punti ma soccombe nella terza contro un Foglia in formissima. Bene all'esordio il nuovo acquisto Mirko Berti, giocatore solido e vecchia conoscenza, che non riesce a fa far suoi i due incontri disputati.

C1 nazionale

TT.Torino - TT.Ossola2000 "Mokavit" 5-3

Sempre a Torino in contemporanea con la B2 di scena anche la seconda squadra ossolana presente nei campionati nazionali, anche qui l'obbiettivo è la salvezza finale in un girone che si prevede molto equilibrato. Confermati gli autori della promozione Delai Mattia, Ceciliato Elio, Visconti Emmanuele(oggi assente) la formazione vede aggiungersi l'ex lombardo Cesaro Gianluca e Guagliumi Andrea, con sempre al seguito il coach Calella Marco a supporto. Bene la prima nonostante il risultato con due punti di Delai e uno di Ceciliato, mentre fatica Cesaro che ha bisogno di ritornare in forma dopo qualche anno di stop.

D1 regionale

TT.Vigliano Biellese - TT.Ossola2000 "Rist. Terminus" 4-2

Formazione tutta nuova che vede Cardino Leonardo e Loforese Romeo affiancati dall'ex Baveno Daniele Stefano e dal rientrante da Romagnano Mauro Macedone, con l'obbiettivo di arrivare tra le prime 4 del girone. La prima non sorride ai nostri che trovano negli avversari il forte allenatore Panaite e il giovane Mussa davvero in forma. Punti di Cardino e Daniele, mentre sfiora il punto del pareggio Loforese.

D2 regionale

TT.Biella - TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" 4-2

Sconfitta di misura per la prima delle due formazioni iscritte nel girone di D2, entrambe con l'obbiettivo di restare in zona tranquilla di classifica in un girone non facile. Casisa Francesco e Talato Valter affiancati dal rientrante da Milano Dossena Giuseppe che sigla i due punti, in attesa di schierare poi anche Paolo Martelletti e De Luca Nicolò.

TT.Oleggio - TT.Ossola2000 "Mulino San Giorgio" 2-4

Parte meglio invece l'altra formazione che porta a casa il primo risultato utile battendo un Oleggio da non sottovalutare. Pedroli Wladimir(un punto) e Vesci Federico(due punti) sono affiancati dall'ex Baveno Ricca Luigi che sigla un punto, a completare la formazione Bertagna Eugenio oggi assente.

D3 regionale

TT.Oleggio A - TT.Ossola2000 "DrinkGlu" 4-2

Inciampano alla prima giornata la prima delle tre formazioni schierate in questo girone, che vede Antonietti Erica autore dei due punti affiancata dal capitano Cosimo Grassi e Michele Vigna, rimasti però a secco, mentre completeranno la formazione Cupelli Stefano e Iolita Matteo per cercare di nuovo la promozione già ottenuta lo scorso anno.

TT.Ossola2000 "Junior" - TT.Ossola2000 "Giulini Rubinetterie" 2-4

Derby in famiglia per le altre due squadre del girone di D3 entrambe composte dai ragazzi del settore giovanile. La formazione "Junior" è composta dai ragazzi più giovani, compresi tra i 10 e i 13 anni: Ferrari Filippo, Zaretti Lorenzo, Lorini Alessio, Tonietti Ivan, Mocellini Federico e Grasso Samuel. L'altra formazione invece vedi i ragazzi più grandi, tra i 15 e i 18 anni: Giulini Riccardo, Poletti Emil, Pellanda Gabriele, Lolli Giovanni e Baldiraghi Kevin. I più giovani escono sconfitti in modo onorevole per essere alla prima esperienza, con punti siglati da Zaretti e Tonietti, mentre i grandi vincono grazie ai due punti a testa di Poletti e Giulini.

Questo sabato 2a giornata con tutte le formazioni di scena in casa al

PalaCsi dalle ore 15.30, con le seguenti partite:

B2 Balabiott e C1 Mokavit contro le due formazioni della Regaldi, D1 contro San Salvatore Monferrato, D2 Balabiott contro Romagnano mentre la D2 Mulino S.Giorgio opposta al S.Giuseppe Trecate, D3DrinkGlu contro Novara, D3Giulini contro Regaldi mentre D3Junior contro Oleggio B.