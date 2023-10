Coppa, sette squadre del Vco in campo

Turno infrasettimanale di Coppa Italia e Coppa Piemonte tra mercoledì e giovedì sera per sette squadre della provincia del Vco.

Nella Coppa Italia di Promozione,mercoledì alle 20.30 si decide il passaggio del turno nel secondo turno a eliminazione diretta:terzo derby stagionale tra Baveno e Juve Domo che si affrontano al “Galli” dopo il pareggio 1-1 di due settimane fa. Chi vince approda alla terza fase regionale.

La Coppa Piemonte di Prima categoria inizia mercoledì sera la quarta giornata (prima di ritorno) dei gironi preliminari, in campo il Bagnella che ospita il Comignago nel triangolare 3 il derby Crodo-Piedimulera per il triangolare 2. Quest’ultima è una sfida tra squadre uscite sconfitte dall’ultimo turno di campionato ma che hanno morale ben diverso in ragione di un ottimo avvio di stagione dei rossoverdi di Daoro e della deludente partenza dei gialloblù. Giovedì sera alle 20.30 scendono in campo Vogogna e Cannobiese per il triangolare 1, per gli uomini di Castelnuovo è l’ultima possibilità per rientrare nel discorso qualificazione.

Questo il programma completo per le formazioni del Vco:

Mercoledì: Baveno – Juve Domo; Crodo – Piedimulera; Bagnella – Comignago.

Giovedì: Vogogna – Cannobiese;