Presentato a Crodo il progetto "Laghi e Monti Bike"

La sede dell’Unione Montana Alta Ossola, a Crodo, è stata scelta per presentare lo status quo del progetto transfrontaliero per mountain bike destinato a collegare il Gottardo al Lago Maggiore. Si tratta di un progetto Interreg Italia Svizzera denominato “Laghi e Monti Bike” di cui l’Unione montana Alta Ossola è l’ente capofila a livello locale. Partner in provincia il Distretto dei Laghi, Monti e della Valli dell’Ossola.

Il budget iniziale è stato di 1 milione e 330 mila euro, a cui si sono aggiunti in corsa altri 150mila euro, per un investimento totale di 1 milione e 480mila euro. 48 mila euro sono invece i fondi stanziati dal Distretto Turistico.

Tre i diversi ambiti di intervento. Innanzitutto, la sistemazione dell’ex casermetta della Guardia di Finanza al Passo San Giacomo con la creazione di un bicigrill, ovvero una struttura in quota che funge da ristoro e pernottamento per chi frequenta il percorso ciclo pedonale che dal Canton Ticino arriva nell’alta val Formazza. Altro step del progetto gli interventi eseguiti sia in territorio italiano che svizzero per adeguare i percorsi già esistenti al fine renderli sicuri. Per promuovere quanto fatto sono stati realizzati webinar, siti internet dedicati, pagine social, video e fotografie.

Quella di lunedì 9 ottobre non è ancora stata l’inaugurazione dell’opera, ma una presentazione nel corso della quale il presidente Bruno Stefanetti ha sottolineato l’importanza della collaborazione avuta con i partner del progetto e il rilancio in chiave turistica che il progetto potrà offrire non solo alle Valle Antigorio e Formazza ma tutta la provincia.