Poliambulatori, cosa sono e perché sono importanti per il paziente?

Le prestazioni offerte dai poliambulatori rientrano nel variegato panorama dell’offerta sanitaria pubblica e privata: ecco perché sono sempre più importanti per i pazienti.

Ecografia addominale, radiografia al piede o visita dermatologica? Prenotare una visita medica da uno specialista all’ospedale comporta tempi di attesa lunghi. Per questo, sono nati i poliambulatori o ambulatori polispecialistici in grado di offrire una varietà di specialisti. Dalla cardiologia alla pediatria, dalla psicologia alla medicina estetica: sono tantissime le prestazioni professionali che possono essere prenotate all’interno di un poliambulatorio.

Poliambulatori: cosa sono e cosa offrono ai pazienti?

All’interno del panorama dell’offerta sanitaria troviamo le prestazioni erogate da medici specialisti all’interno di strutture sanitarie polifunzionali: i poliambulatori. Si tratta di strutture sanitarie che espletano il ruolo di presidi di assistenza specialistica presenti su tutto il territorio nazionale. I poliambulatori medici contano all’interno della struttura validi professionisti appartenenti a differenti branche specialistiche (ginecologia, nutrizione, psicologia, cardiologia, osteopatia, fisiatria, chirurgia generale e chirurgia estetica).

I centri poliambulatoriali sono caratterizzati dalla presenza di diversi medici specialisti e, proprio per questo, necessitano di validi strumenti gestionali ed organizzativi in grado di rispondere efficacemente ad ogni esigenza, sia dal punto di vista del personale sia dal punto di vista dei pazienti. La caratteristica fondamentale che deve balzare agli occhi dei pazienti è la multidisciplinarità: l’assenza dell’approccio multidisciplinare fa venire meno la mission di un centro poliambulatoriale, riducendolo ad un mero insieme di locali adibiti a studi medici.

L’offerta di servizi di qualità

Come detto, i centri poliambulatori sono presidi molto importanti ed operanti su tutto il territorio nazionale, dal Nord al Sud Italia. A differenza di uno studio medico, il poliambulatorio è un insieme di locali in cui diversi medici specializzati in vari rami della medicina si occupano di molti pazienti, erogando prestazioni di natura sanitaria di ottima qualità. Il centro poliambulatorio consente ad ogni paziente di espletare un check up completo ed in tempi davvero rapidi: dalle visite cardiologiche alle visite da un nutrizionista, dalle analisi del sangue alla visita da un chirurgo estetico, dalle visite pediatriche alle visite ortopediche. Per prenotare un servizio terapeutico in un poliambulatorio è possibile sfruttare i servizi di prenotazione online in cui sono presenti strutture altamente specializzate come il Medikern.

La finalità è quella di prendersi cura dei pazienti offrendo un valido supporto professionale. Ogni paziente avrà la possibilità di beneficiare di un vasto set di competenze offerte dai diversi medici specialisti, i quali collaborano ed interagiscono tra di loro all’interno di un’unica struttura sanitaria. Ogni paziente viene accolto dalle figure mediche, le quali eseguono l'anamnesi e la diagnosi, per poi impostare con altri professionisti il proseguo delle terapie, adottando un programma customizzato, a seconda delle differenti esigenze di ciascun cliente. Ecco le buone ragioni per prenotare una visita presso un centro poliambulatoriale.