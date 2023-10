"Live Outdoor", l'evento Erasmus Lab dedicato ai giovani

Erasmus Lab è un evento pensato in rete con Provincia del Vco, Eurodesk Vco, Vedogiovane e il comune di Druogno, per permettere ai giovani interessati alla formazione interculturale, linguistica e alla cittadinanza europea di scoprire il mondo degli scambi culturali e training Erasmus.

Un'occasione unica che metterà in contatto giovani e accompagnatori coinvolti nella stagione di scambi Erasmus estate 2023 con nuovi interessati, per condividere le loro esperienze, rincontrarsi con coetanei conosciuti in Erasmus e per elaborare idee utili a progettare in modo ancora più partecipato la prossima stagione Erasmus 2024.

Negli ultimi gli Erasmus organizzati da Vedogiovane, Eurodesk Vco e partner si sono spesso focalizzati su temi della sostenibilità, anche in connessione con il progetto “Live outdoor” a titolarità di Provincia del Vco, sostenuta dal Bando Upi Azione ProvincEgiovani Anno 2021.

Pertanto, l'Erasmus lab “Live Outdoor” sarà dedicato alla formazione e informazione dei giovani sugli strumenti europei per la partecipazione giovanile su tematiche ambientali, ed allo sviluppo partecipato di idee progetto nel quadro di Erasmus+. Esperti di progettazione europea aiuteranno gruppi di giovani a scoprire le fasi di sviluppo di progetti Erasmus sui temi dell'Ourtdoor education. L’appuntamento è fissato per il 13 ottobre, dalle 15 alle 18, alla Casa Vacanze di Druogno e il 17 ottobre, dalle 17 alle 18, nella sede della Provincia a Verbania. Per informazioni e iscrizioni Eurodesk Vco - Live Outdoor- Provincia del Vco: bellomo@provincia.verbania.it – (Whatsapp 348.3649459).

L'evento ospiterà anche un corner dedicato alla promozione del bando di servizio civile regionale, attivo fino al 3 novembre, con 1 posto presso la Provincia del Vco, nell'ottica di aiutare giovani tra i 18 i 28 anni a conoscere e valutare questa interessante opportunità.