"Toce bike", una pedalata lungo il fume per promuovere la ciclovia

Domenica 15 ottobre è in programma l’iniziativa “Toce Bike”. Si tratta di una pedalata dal centro storico di Domodossola fino alla foce del fiume Toce, pensata per sensibilizzare le amministrazioni locali e tutti i cittadini per il completamento della Ciclovia del Toce.

La Provincia ha infatti approvato un progetto per lavori di manutenzione lungo la Ciclovia del Toce per un importo totale di 190 mila euro, rinnovando l’attenzione per questa importante infrastruttura turistica; lo scopo di questa gita in bicicletta è promuovere gli interventi di completamento dei lavori.

La partecipazione all'iniziativa è libera e gratuita (fatta salva una piccola cifra per l'assicurazione infortuni), ma occorre iscriversi tramite il sito www.fiabvco.it.

È previsto il passaggio in tutti i punti di interesse della ciclovia: la collina dello sport di Villadossola, Pallanzeno, il centro storico di Piedimulera, il sito archeologico di Pieve Vergonte, l’antico borgo di Vogogna, l’oasi naturale del Bosco Tenso di Premosello, Migiandone (con sosta pranzo) e l’oasi naturale di Fondotoce.