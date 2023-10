Vibram Utlo: nella 100 km vittoria di Ornati, la 55 km va a Davide Cheraz

Una giornata densa di emozioni quella di sabato 14 ottobre: Vibram Utlo si conferma gara ad alta intensità emotiva, sia per gli atleti, sia per il numeroso pubblico che ha affollato gli arrivi, in particolare per la 100 km, sia sul tracciato.

I risultati odierni La gara regina ha visto la vittoria dell’atleta di casa Giulio Ornati: il portacolori di Sport Project Vco è stato autore di una prova maiuscola, imponendosi sui 100KM (circa 101,5 km) per 5.270D+, con il tempo di 11h22’09”; “Ho vissuto emozioni che non dimenticherò – ha detto l’atleta cusiano – e sono davvero felice di questa vittoria”. Seconda posizione per uno sfortunato Carlo Salvetti (Elleerre Asd), rallentato da un problema a una caviglia, ma comunque in grado di terminare in 11h30’34”. Terza posizione per un superlativo Michael Dola (Sport Project Vco) in 11h35’19”.

Tra le donne la svizzera Corine Kagerer ha trionfato in 13h41’10”, davanti a Guendalina Sibona (14h09’38”) e all’americana, residente in Sudafrica, Emily Djock (14h20’09”). Gara strepitosa di Davide Cheraz (Dinamo Team) nella 55 km (circa 54,2 km), 2.860 m D+: l’atleta valdostano si è imposto con il tempo di 4h57’06”, nuova migliore prestazione su questa distanza a Utlo: seconda posizione per un Riccardo Montani in grande ripresa, che con la nuova casacca del Team Vibram ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 5h02’34”; terza posizione per il suo compagno di squadra, lo spagnolo Sergi Garcia Terrones (5h04’06”).

In campo femminile vittoria per una formidabile Silvia Guenzani (Gs Fulgor Prato Sesia) che con 6h29’45” ha abbassato di ben 50 minuti il tempo da lei ottenuto lo scorso anno. Seconda posizione per Laura Chimienti, in 7h00’15”, mentre terza si è classificata Marta Viganò (Runaway Milano, 7h08’36”). Ha anche debuttato la 12KM (circa 11,7 km), 360 M D+, che ha visto la vittoria di Matteo Fodrini (Sport Project Vco) in 49’37”, che ha preceduto il compagno di squadra Stefano Piana (50’12”) e il portacolori del Gs Fulgor Prato Sesia Claudio Guglielmetti (50’34”). In campo femminile vittoria per Eufemia Magro (Asd Dragonero) unica donna a scendere sotto l’ora di gara con il tempo di 59’58”. Seconda piazza, in 1h02’23”, per Federica Spadafora dell’Asd Filmar Running, mentre terza si è classificata Ilaria Calzavara (Avis Marathon Verbania), in 1h04’34”. 136 gli atleti classificati su questa distanza. Stessi vincitori del 2022 per il Vertical da 5,4 km e 1.030 m D+: il francese Vincent Loustau (Team Vibram) si è imposto in 41’47” davanti a Silvio Balzaretti (Atletica Monterosa Fogu Arnad, 51’19”) e a Nicolò Pomina (Atletica Valsesia, 52’38”). Tra le donne si è ripetuta Benedetta Broggi (Sport Project Vco), unica donna a scendere sotto l’ora con 54’04”. Seconda e terza rispettivamente Annalisa Diaferia (Gsd Genzianella, 1h09’02”) e Marilena Fall (Sport Project Vco 1h10’13”). Oggi le gare in programma saranno la 34KM, 2.000 m D+, con partenza alle 8.30 e tempo massimo di 7 ore. Alle 9.30 partiranno invece gli atleti della 21KM, con 980 m D Alle 10.30 invece scatterà la corsa dedicata ai più piccoli, Utlino Run