A Biella un seminario sul welfare aziendale: il programma

Mercoledì 18 ottobre 2023 a Biella si tiene un seminario sul welfare aziendale, promosso dal Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio, dal titolo “Welfare aziendale: creare valore per imprese e dipendenti”.

Ad aprire i lavori saranno Cristina D’Ercole, vice segretario generale della Camera di Commercio, ed Elisabetta Belletti, presidente del Comitato imprenditoria femminile. Seguiranno un focus sul welfare aziendale a cura di Debora Grassenis, consigliere CDA MedCover MutuAll, la testimonianza del Gruppo Marazzato raccontata dal responsabile del personale Emanuele Cavallari e la presentazione del progetto “Welfare in rete” da parte di Davide Lo Duca, presidente Consorzio Link Cooperativa Sociale. Per concludere Angelo Grippaldi, responsabile sviluppo GoWelfare, spiegherà come sviluppare il welfare territoriale e circolare.

“La formazione rappresenta un elemento chiave per avviare e sviluppare un progetto d’impresa consapevole e sostenibile”, commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. È un aspetto a cui il Comitato per l’imprenditoria femminile del nostro Ente dedica particolare attenzione, promuovendo iniziative di interesse non soltanto per le imprese a guida femminile: l’incontro dedicato al welfare aziendale è infatti un’occasione di conoscenza e di confronto aperta a tutti gli imprenditori e i professionisti del territorio che desiderano approfondire il tema del benessere in azienda e capire come realizzarlo nella propria realtà lavorativa”.

L’evento è stato inserito tra quelli in calendario per il Mese dell’Educazione Finanziaria, iniziativa promossa ogni anno dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e giunta alla sesta edizione. L’appuntamento è per il 18 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede camerale di Biella.

La partecipazione all’incontro è gratuita: per iscriversi occorre compilare il modulo di adesione online, disponibile dal sito www.pno.camcom.it dove è possibile consultare anche il programma dell’evento. Maggiori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del Comitato imprenditoria femminile (promozione@pno.camcom.it – telefono: 0321.338.265).