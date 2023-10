Con "I bambini delle fate" tanti progetti sociali per i ragazzi disabili

Franco e Andrea, papà e figlio. Insieme viaggiano in moto, e la loro ultima avventura è stata in India, durante la quale hanno percorso oltre 6mila km. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Luca è un ragazzo autistico e che il papà, quando ha scoperto della disabilità del figlio, ha deciso di trasformarla in una opportunità e di dare vita a un mondo di progetti per il proprio ragazzo ma anche per tutti i ragazzi con problematiche e disabilità varie.

La storia di Franco Antonello e del figlio Andrea, che è diventata un libro, ma anche una docuserie tv, è nota al grande pubblico. Papà e figlio sono stati ospiti di trasmissioni tv importanti, come Domenica In, Le Iene e molte altre ancora, dove Franco ha potuto raccontare del meraviglioso rapporto instaurato con il figlio ma anche e soprattutto del progetto cui sta lavorando da anni, "I bambini delle fate".

Si tratta di un'impresa sociale che vanta il sostegno di oltre 5mila aziende in Italia e che ha ideato il progetto "Sporchiamoci le mani" con l'obiettivo di dare vita a iniziative a sostegno di ragazzi con disabilità. In pratica le aziende si impegnano a finanziare dei progetti sul proprio territorio, studiati e gestiti direttamente da associazioni locali. Si va dal "Dopo di noi" in case o appartamenti, a laboratori per futuri inserimenti lavorativi. Per intenderci, PizzaAut, la catena di pizzerie gestita anche da ragazzi e adulti autistici, è nato proprio grazie a questa iniziativa.

"I bambini della fate" è sbarcato anche in Ossola, e la "fata" che si occupa di gestire e promuovere l'iniziativa "Sporchiamoci le mani" è Cristian Negri. Un professionista del mondo commerciale, ma anche papà di una bimba speciale: "Lavorare con le aziende e i liberi professionisti per supportare progetti rivolti ai nostri ragazzi è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione - spiega Christian - già diverse aziende hanno deciso di collaborare con noi, e abbiamo già coinvolto Doctor Clown e Ciss con l'obiettivo di individuare il progetto che meglio possa rispondere alle esigenze dei ragazzi disabili che vivono sul nostro territorio, e delle loro famiglie. Vorremmo cambiare la vita a tanti bambini e ragazzi. Solo chi ha un figlio o un parente disabile può capire le difficoltà e purtroppo l'inadeguatezza delle risposte fornite dal sistema.

I ragazzi disabili dopo la scuola o dopo la permanenza al Centro Diurno, per non parlare del periodo estivo, spesso rimangono a casa, non hanno la possibilità di partecipare ad attività sociali o di essere integrati. Molti di loro non hanno amici, e difficilmente potranno trovare un lavoro. Grazie ai progetti de "I bambini delle fate", Franco con Luca e tutti coloro che hanno deciso di aprire il loro cuore, stanno regalando un presente e un futuro diverso ai ragazzi disabili". Entro la fine dell'anno Franco e Andrea saranno in Ossola per una serata evento in cui si racconteranno e presenteranno il progetto che prenderà vita in Ossola.