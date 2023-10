Giornata nazionale di digiuno e preghiera per la pace e la riconciliazione, promossa dalla Cei

Una fiaccolata per la pace in terra santa è stata convocata per il 17 ottobre a Villadossola. Il parroco don Massimo Bottarel chiama a raccolta la cittadinanza per le 19 davanti alla chiesa di Cristo Risorto, i partecipanti percorreranno le vie di Villadossola. A seguire nella chiesa ci sarà l'adorazione eucaristica e la recita del Rosario. “Vogliamo la pace – si legge nel volantino che invita alla fiaccolata – la situazione in Israele sta degenerando: già ci sono migliaia di morti da entrambe le parti. Martedì 17 ottobre, su richiesta del Patriarca di Gerusalemme il cardinale Pierbattista Pizzaballa, vogliamo chiedere a tutti, israeliani e palestinesi, all'Onu e a tutti gli Stati del mondo, a politici e militari, a potenti e gente comune, giustizia e pace per tutti”.

Molti fedeli con il parroco don Massimo Bottarel e con don Paolo Cavagna avevano partecipato proprio a febbraio di quest'anno ad un pellegrinaggio in terra santa organizzato dalle parrocchie di Villadossola e Cosasca e Beura.