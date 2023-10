Prosegue con successo l'esposizione De.Mo.Bo.Ga.Ma a Domodossola

Inaugurata il 21 luglio all’Atelier Carlo Bossone in Corso Moneta, mette in mostra 19 opere postume di Giuseppe De Giorgi , Enrico Mariola, Mario Gachet, Mario Moretti Foggia e Carlo Bossone, che ripropongono paesaggi ossolani del periodo degli anni '30-'40-'50, frutto di campagne “en plen air” che i cinque pittori , ma soprattutto amici, realizzavano in armonia e compagnia, coordinati nel cenacolo degli artisti, che aveva ritrovo all’Hotel Passo del Turlo a Macugnaga , allora gestito proprio da Henry Mariola.