La Findomo Pediacooph24 Domodossola conquista una preziosa vittoria contro Borgo Ticino

Sorride la Findomo Pediacooph24 Domodossola. I granata ieri hanno violato il parquet di Borgo Ticino con una grande prova difensiva, tenendo l'attacco di casa a soli 58 punti segnati. Quattro in più quelli messi a referto dei granata, capaci di conquistare un successo dal peso specifico notevole, contro un'avversaria che, di fronte al pubblico amico, è sempre temuta. Partita in equilibrio per tutti i 40' di gioco, con sorpassi e controsorpassi, adrenalina, emozioni e come detto difese protagoniste. Senza Carusi, Trionfo ha avuto comunque quattro giocatori in doppia cifra: 17 di Cerutti, 15 di Nagini, 14 di Frank e 10 di Baldini.

Dopo la squalifica è tornato De Tomasi, che ha gestito bene i compagni, senza forzare e mettendoli comunque in ritmo. Domo dunque guida la classifica dopo due giornate insieme a Galliate, Novara Basket e Paruzzaro, mentre l'Incontro Gravellona è ancora al palo. I ragazzi di coach Bertoli hanno però battagliato con Galliate, sconfitti solamente di 8, 52-60.