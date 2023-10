Prima Categoria: un'Ornavassese cinica si gode il vento a favore e sogna

‘’E’ stata una partita difficilissima. Meno male che nel primo tempo Fovanna ci ha tenuto in partita, poi il rigore ha cambiato la partita’’. E’ l’analisi giusta e sincera che Alessandro Elca, attaccante di qualità, fa alla fine di Ornavassese – Virtus Villa, partita dal risultato bugiardo (3-1).

Il rigore concesso al 45’ ai neri ha cambiato il voto di un incontro che la Virtus pareva amministrare meglio, tanto da aver impensierito due volte Fovanna. Poi il penalty allo scadere indirizza l’incontro su binari più favorevoli alla squadra di Lipari. Rigore che dalla tribuna era apparso alquanto generoso ma che, molto sportivamente, alcuni giocatori virtussini a fine partita ammetto ci fosse.

Poi, nel secondo tempo, con la partita ancora aperta e ricca di cambi di fronte la pratica è stata chiusa con un uno-due dell’Ornavassese che si è trovata sul 3 a 0 a metà del secondo tempo con la Virtus ormai demoralizzata e incapace di farsene una ragione . Il gol di Teani ha solo leggermente addolcito la pillola amara per il Villa.

Ora, chiediamo a Elca, l’Ornavassese è tra le favorite per vincere il campionato?

‘’Non so, noi ora guardiamo solo partita per partita e l’obiettivo resta i play off. Vedremo poi nell’arco del campionato come si mette’’. Un dato: l'Ornavassese è la sola del girone A a non aver ancora conosciuto sconfitta.

Dicevamo risultato penalizzante per quanto ha mostrato il Villa, anche sei neri hanno fatto la loro partita soprattutto con un buon secondo tempo: cinicamente hanno sfruttato il penalty allo scadere e poi due occasioni che in poco hanno portato da una partita ancora aperta ad una stabilizzata sul 3 a 0 grazie ai gol di Piras e de Nicola. Fase che ha visto il portiere virtussino protagonista in alcune parate. Nei tabellini un voto in più per Alberti Violetti, Rossi e Pavesi nel Villa, per Fovanna, Bianchi e Piras tra i neri.

Il resto della giornata è stato comunque ricco di sorprese. Soprattutto quella amara del Vogogna che cade pesantemente in casa con un Sizzano che non pareva squadra pericolosa. Il 5 a 3 patito dai novaresi è un campanello di allarme per la truppa di Castelnuovo. Con 11 gol subiti i biancoverdi sono tra la squadra che hanno incassato di più. In rete per gli ossolani Manara, Gallo, Marco Fernandeza.

Arriva al 94’ il pari (1-1) della Varzese col Trecate. Ma è un risultato meritato anche pe ri pali colpiti dai granata.

Male ancora il Piedimulera che incassa la quarta sconfitta su 6 partite a casa della Union Novara (2-1). Il gol ossolano è di Inguscio.

Il Bagnella si sbarazza per 3 a o dei cugini dell’Agrano. Segnano Valsesia, Poi e Kane a conferma che la squadra di Tabozzi ha ripreso la rotta: è la terza vittoria consecutiva.

Il Crodo incassa invece il secondo stop di fila in casa del Carpignano (2-0).

Bene la Cannobiese, che espugna (3-2) Pernate. I ragazzi di Livorno stanno bene e lo dimostrano con i gol di Laratta e del solito Schirru (doppietta). I lacuali hanno infilato 9 punti in 5 partite dopo aver perso immeritatamente solo all’esordio col Gravellona.

Infine Sghedoni firma il pari del Gravellona a Comignano. L’ 1 a 1 frena un po’ la corsa della formazione tocense che ha iniziato bene il campionato.

Risultati. Ornavassese.Virtus Villa 3-1; Vogogna-Sizzano 3-5; Varzese-Trecate 1-1; Carpignano-Crodo 2-0; Bagnella-Agrano 3-0; Comignango-Gravellona 1-1, Union Novara-Piedimulera 2-1; Pernatese-Cannobiese 2-