Promozione, colpo grosso Juventus Domo e un buon punto per il Feriolo

Sesta giornata nel campionato di Promozione in archivio con un cambio al vertice:grazie al successo interno contro la Valdilana Biogliese, il Baveno riconquista la vetta che aveva lasciato per un paio di settimane.

Al “Galli” succede tutto nella ripresa, uno-due fulmineo degli uomini di Sottini con la doppietta di Garoni, poi gli ospiti al 70° accorciano con Giglio, ma 5 minuti dopo il bomber Sarr mette il sigillo definitivo alla vittoria dei lacuali.

Il colpo grosso di giornata lo fa la Juve Domo, che al “Curotti” mette sotto la corazzata Trino, che in un colpo solo perde imbattibilità e primato. Decide la doppietta di Carassiti, giovane proveniente dal vivaio della Pro Vercelli che sta facendo vedere cose egregie. Nel primo tempo granata subito in vantaggio al 5° minuto ma già raggiunti al quarto d’ora, con mister Nino costretto a sostituire Yeboah e capitan Soncini per infortunio, due pessime notizie per i granata. Ma nella ripresa giocano solo i padroni di casa, e la loro voglia di vincere è ripagata dalla seconda rete del giovane attaccante al 71°. Juve Domo che raggiunge il Trino al quarto posto, a soli due punti dalla vetta.

Brutto quanto inaspettato scivolone interno per l’Omegna, che cede nettamente ad una Chiavazzese che veniva da un periodo difficile, con solo 3 punti in classifica e 3 reti all’attivo. I biellesi sbancano il “Liberazione” con quattro reti nella mezzora a cavallo tra i due tempi, rossoneri frastornati che solo nel finale salvano l’onore con Montani e Progni. Occasione persa per gli uomini di Fusè, che con una vittoria avrebbero agganciato la zona playoff.

Buon punto per il Feriolo, che giocava in casa del lanciato Arona: lo 0-0 ottenuto dagli uomini di Pissardo muove la classifica e alza un po’ di morale in casa gialloblù, dove si attende ancora la prima vittoria stagionale.

Mister Pissardo, com’è andata questa partita?

“Come tutte le altre partite stagionali, purtroppo: abbiamo avuto 2-3 occasioni per vincerla ma non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni che abbiamo creato”.

È stato un inizio di stagione difficile:

“Certo è difficile fare punti se non segni. È paradossale avere una delle migliori difese del girone e trovarsi in fondo alla classifica, però se in sei partite non abbiamo ancora fatto un gol su azione [finora solo una rete su rigore alla prima giornata, ndr] è normale avere così pochi punti”.

Le partenze di due bomber come Hado e Audi la scorsa estate si stanno facendo sentire?

“Non mi interessa parlare di chi non è più con noi, io sono contento della nostra rosa e mi tengo stretti i miei giocatori. E poi se abbiamo una media realizzativa così bassa non è certo solo per colpa delle punte, tutti dobbiamo migliorare in zona gol”.

Il campionato è molto equilibrato, e ancora molto lungo:

“Proprio per questo mi dispiace non avere fatto quei 2-3 gol che adesso ci consentirebbero di avere quei 5 o 6 punti in più che cambierebbero completamente la classifica. Comunque c’è ancora tutto il tempo, mi conforta il fatto che a livello di prestazione ci siamo, se riusciamo a sbloccarci a livello realizzativo possiamo ancora dire la nostra”.

Tutti i risultati: Briga - Fulgor Ronco Valdengo 4 – 1; Cameri - Valduggia 0 – 0; Città Di Baveno - Valdilana Biogliese 3 – 1; Dufour Varallo - Momo 4 – 1; Città Di Casale - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 3 – 1; Juventus Domo - Le Grange Trino 2 – 1, Omegna - Chiavazzese 2 – 4; Arona - Feriolo 0 – 0. Classifica dopo sei giornate di campionato: Baveno 13 - Briga, Casale 12 - Trino, Arona, Juve Domo11 - Dufour Varallo 10 - Fulgor Ronco Valdengo 9 - Omegna 8 -, Valdilana Biogliese,Valduggia 7 - Ce.ver.sa.ma. Biella, Chiavazzese, Cameri6 - Momo 3 - Feriolo 2