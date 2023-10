''Cava Palissandro, la minoranza deve esprimersi pubblicamente''

Con riferimento alla procedura di rinnovo della concessione della cava di marmo Palissandro a Crevoladossola, appare doverosa una riflessione sul ruolo del gruppo comunale di minoranza.

Dal punto di vista procedurale la questione è stata dibattuta tre volte in consiglio comunale, in queste circostanze la minoranza la prima volta ha deciso di uscire dall’aula senza partecipare al voto, la seconda volta non si è presentata e la terza volta era presente ma si è astenuta. Ora che il gruppo di minoranza ha risolto il suo travaglio interiore, esprimendo dopo cinque mesi un nuovo capogruppo nel consigliere Daniele Facciola, mi rivolgo a lui, che non ha partecipato ai lavori in questione, affinché possa fare chiarezza nelle posizioni del gruppo. Nello specifico chiediamo pubblicamente di chiarire se si sostiene o meno la delibera del consiglio comunale N. 17 del 2022, che la minoranza non ha votato.

La questione della permanenza o meno dell’attività estrattiva sul territorio è un tema fondamentale per la comunità crevolese, ritengo quindi quanto meno discutibile che una minoranza abbia paura a prendere una comunque legittima posizione politica, anche perché non è un mistero che quantomeno il consigliere comunale Lorenzo Iaria sia (o quanto meno era) un esponente politico della Lega e pertanto chi ambisce a rappresentare una forza politica sul territorio ed una comunità come amministratore pubblico, non si può certo esimere dall’esprimersi su una delle questioni più importanti che riguardano Crevoladossola e tutta l’Ossola.

A tale riguardo stupisce anche il silenzio dei partiti di centro destra che sono l’evidente riferimento dei consiglieri di minoranza Iaria, Maesano, Orio e Facciola. Ritengo che queste forze politiche abbiano il dovere di manifestare il loro punto di vista, la nostra amministrazione, che comunque ha una natura civica, (anche se ognuno di noi - a partire dal sottoscritto - ha una sua nota storia personale o politica), ha avuto il senso di responsabilità di prendere una decisione che riteniamo equilibrata e che sosteniamo.

Riteniamo certo utile un confronto per migliorare il rapporto fra territorio e attività imprenditoriali, ma abbiamo convenuto che fosse indispensabile avere la possibilità di fare proseguire l’attività del settore lapideo ossolano che riteniamo strategico per il territorio.

In questa vicenda si può essere a favore della continuazione dell'impresa o si possono sposare le tesi dei vari comitati che la osteggiano, entrambe le posizioni sarebbero ovviamente legittime, ma non è né serio né accettabile che si continui a non pronunciarsi, perché un amministratore o un politico che rifiuta di prendere posizione abdica al proprio ruolo e manca di rispetto ai propri elettori.

Giorgio Ferroni

Sindaco di Crevoladossola